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伸援手！男遭4.5公尺巨浪捲走 30人「牽成一線」從岸邊救回他

香港01 / 李福源
男子遭4.5公尺巨浪沖走，原有另一名男子下水想救他，沒想到2人都被困在海上，海灘上的超過30名遊客從岸邊「牽成一線」試圖救人。圖擷自Lulworth Coastguard Rescue Team
男子遭4.5公尺巨浪沖走，原有另一名男子下水想救他，沒想到2人都被困在海上，海灘上的超過30名遊客從岸邊「牽成一線」試圖救人。圖擷自Lulworth Coastguard Rescue Team

英國一名年約30歲的男子上周四（20日）在多塞特郡（Dorset）著名景點杜德爾門（Durdle Door）暢泳期間，在巨浪沖擊下無法游返岸，只能揮手向海灘上的遊客求救，現場逾30人隨即合力展開救援，手牽手築成人鏈成功將他拉上岸。

男子當天多次下水游泳，但後來突然刮大風，巨浪將他逐漸推離岸邊，他雖然努力嘗試游回岸邊，但在當時風速已接近每小時32公里的情況下，巨浪不停朝他撲了過來，他只能向在沙灘上曬太陽的遊客求救。

沙灘上的遊客們一度以為他僅是隨意揮手，其中有一名男子卻察覺有異，立即下水救人，可惜同樣不敵強風被困在海上，此時其他遊客立即手牽手築成由岸邊延伸至海上的人鏈，超過30人才終成功將兩名男子救上岸。

目睹事發經過的27歲女子富特（Emily Foote）形容當時的海浪非常強勁，她從未見過，「海浪大概有3公尺到4.5公尺高，大約每5秒鐘就湧現一次，實在很少見。當二人獲救回岸時，現場隨即響起歡呼聲。」

另一目擊者沃倫（Jeanette Warren）大讚受困海上的男子臨危不亂，「他做得非常好，沒有恐慌，否則要救援肯定難上加難。超過30人手拖手合力將他救回來，那畫面實在令人難忘！」

多塞特郡拉爾沃思區（Lulworth）海岸警衛隊提醒公眾，切勿在風高浪急情況下水，「由於最近的大浪與大潮，我們強烈反對下水游泳，尤其是在杜德爾門，那裡的暗流非常強勁，可以瞬間把人拉下水中。」

男子遭4.5公尺巨浪沖走，原有另一名男子下水想救他，沒想到2人都被困在海上，海灘上的超過30名遊客從岸邊「牽成一線」試圖救人。圖擷自Lulworth Coastguard Rescue Team
男子遭4.5公尺巨浪沖走，原有另一名男子下水想救他，沒想到2人都被困在海上，海灘上的超過30名遊客從岸邊「牽成一線」試圖救人。圖擷自Lulworth Coastguard Rescue Team

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文章授權轉載自《香港01》

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