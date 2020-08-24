絕世好工作？無電無網小島城堡住30日可獲117萬 網友搶住

手機、電腦是現代人生活的必需品，不過如果要你去一個沒電、沒網路的小島城堡度過30日，成功後可獲4萬元美金（約新台幣117萬），你會願意嗎？

美國演員崔弗（Trevor Donovan）日前在推特（Twitter）貼出位於義大利的托雷·斯科拉（Torre Scola）小島的圖片，表示這個小島城堡距離海岸100英里（約160公里），沒有電或網路，他詢問有沒有人願意到島上居住30日，有可遮蓋的被褥、書籍、紙、筆和足夠的食物和水。而整個住宿會以直播形式傳送到全世界，如果參加者成功堅持30日就可獲得4萬元美金（約新台幣117萬），「你能做到嗎？」

計劃引來網友熱烈的回應，不過有人認為挑戰不夠大，「30天不夠，起碼100天」，也有人指直播一名大叔在無電的小島整天躺在床上看書，不會有什麼好看。

也有網友把貼文轉載至連登討論區，有人稱是「好工作」，也有人想到很多活動，如釣魚、看書、自學吉他，不過有人則突發奇想「到時候發現30日後沒有船來接你」。

位於義大利利古里亞的「托雷·斯科拉（Torre Scola）」位於詩人海灣（The Gulf of Poets）的中間，是一個呈5角形的軍事建築，堡壘的每個角落都有砲台，可容納8名士兵，該設置在1800年英法之間的海戰中被摧毀，直至1976年開始該塔被完全修復，也因為其獨特的位置吸引許多遊客到訪。

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文章授權轉載自《香港01》