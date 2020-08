摩納哥公主戀保鑣疑當小三 未婚生子後被劈腿

素聞摩納哥王室成員的愛情,早在700年前已受陷於出軌與離婚的詛咒中,除了有「世界最迷人王子」之稱的安德烈王子(Andrea Casiraghi)饒倖以「真愛」打破魔咒外,但其他的王室成員如摩納哥史蒂芬妮公主(Princess Stephanie)卻未能一樣以愛,打破這個纏繞數百年的詛咒。

摩納哥公主史蒂芬妮公主(Princess Stephanie)是由「奧斯卡影后王妃」Grace Kelly與摩納哥親王蘭尼埃三世(Rainier III)所生下的幼女,亦都承襲母親的氣質與獨特個性,也令其一生以放縱不羈與毫不跟隨章程的態度走愛情路。

700年前的格里馬爾迪詛咒(Grimaldi Curse)不斷繼續支配著摩納哥王室的愛情生活,原先擁有幸福家庭生活的史蒂芬妮公主(Princess Stephanie)卻在17歲那年不幸地與母親經歷車禍,受輕傷的她能幸福地保住性命,但其母親卻不幸離世。面對母親的驟然離世,更激起史蒂芬妮公主決定要過不受王室名銜所牽引着的人生,也或許是因人生苦短,與其在生活中取得平穩安定,倒不如尋找多樣性的冒險,勇於追求與及時行樂的信念,讓一生的故事變得與眾不同。

「"The most important thing is to feel happy with what you yourself decided."」 (最重要的是,對自己的決定感到愉悅就可以。) 」 史蒂芬妮公主(Princess Stephanie)