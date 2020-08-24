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摩納哥公主戀保鑣疑當小三 未婚生子後被劈腿

香港01 / 黃伊玲
摩納哥公主史蒂芬妮。圖片來源／ youtube
摩納哥公主史蒂芬妮。圖片來源／ youtube

素聞摩納哥王室成員的愛情，早在700年前已受陷於出軌與離婚的詛咒中，除了有「世界最迷人王子」之稱的安德烈王子（Andrea Casiraghi）饒倖以「真愛」打破魔咒外，但其他的王室成員如摩納哥史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）卻未能一樣以愛，打破這個纏繞數百年的詛咒。

摩納哥公主史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）是由「奧斯卡影后王妃」Grace Kelly與摩納哥親王蘭尼埃三世（Rainier III）所生下的幼女，亦都承襲母親的氣質與獨特個性，也令其一生以放縱不羈與毫不跟隨章程的態度走愛情路。

700年前的格里馬爾迪詛咒（Grimaldi Curse）不斷繼續支配著摩納哥王室的愛情生活，原先擁有幸福家庭生活的史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）卻在17歲那年不幸地與母親經歷車禍，受輕傷的她能幸福地保住性命，但其母親卻不幸離世。面對母親的驟然離世，更激起史蒂芬妮公主決定要過不受王室名銜所牽引着的人生，也或許是因人生苦短，與其在生活中取得平穩安定，倒不如尋找多樣性的冒險，勇於追求與及時行樂的信念，讓一生的故事變得與眾不同。

「"I don't see myself as a rebel…but of course it all depends on what you consider normal."（身為公主，我一直擁有不尋常的生活之路…我並不把自己視為叛逆者，當然，這視乎你如何看待正常標準。）」　史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）

「"The most important thing is to feel happy with what you yourself decided."」 （最重要的是，對自己的決定感到愉悅就可以。） 」　史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）

史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）沒有選擇當一位「約定俗成」的王室公主，在母親離世後，她從事時裝設計工作，曾於Dior 當過設計助理，甚至以模特兒的身份登上過美國Vanity Fair 雜誌封面。

然而，她對理想與生活仍未滿足，史蒂芬妮公主於1985年更以個人名字，創立同名泳衣品牌，翌年更推出個人寫真集並跨進歌手行列，成為搖滾歌手，出過法語版《Ouragan》與單曲《Irresistible》等流行歌曲，她亦曾化名Mystery Girl與Michael Jackson 合唱歌曲《In the Closet》。擔任歌手的史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）更同時創立屬於自己的香水品牌，不斷按照自己生活態度追求不同層次滿足，而史蒂芬妮公主在愛情上，亦都是如人生般不按章節的走，因為公主亦如平凡人一樣，擁有愛的權利。

史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）用於人生事業的熱情，似乎以同一態度對待自己的愛，當她愛上一個男人，總是愛得如痴如狂，絲毫不介意對方的身份，在她20多歲的時候，愛情經驗完全可用「多姿多彩」來形容，曾經亦有媒體為她統計過的相戀對象，有過如下，一級方程式賽車車手Paul Belmondo、舞廳老闆、唱片製作人、王宮花匠、麵包師傅、影星Rob Lowe與Anthony Delon、法國房地產開發商和畫家等。

不過，最為熟悉的是史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）兩度情牽保鑣的愛情故事，未婚懷孕對於二十一世紀來說可能是見怪不怪的事情，但身為王室公主卻是未婚懷孕，對於王室便是一件醜聞。根據外國傳媒《Hellomagazine》指出，史蒂芬妮公主於1991年開始與前保鏢Daniel Ducruet相戀，當時引起爭議不是公主未婚懷孕，而是男方前女友已懷有六個月身孕，矛頭直指史蒂芬妮公主便是介入他們當中的第三者。

面對「醜聞」的史蒂芬妮公主卻選擇敢愛的方式，力排眾議堅決與對方成婚，可惜她為對方誕下孩子仍無阻丈夫出軌行動，面對婚姻不貞的史蒂芬妮公主果斷與對方離婚。

Though I may be a princess, but above all I'm a human being."（雖然我可能是一位公主，但最重要的是我亦是一個人。）」史蒂芬妮公主（Princess Stephanie）

雖然身為公主擁有許多牽絆，但去掉王室公主的光環，史蒂芬妮公主只是一位渴望被愛與愛人的女生。離婚不久後的史蒂芬妮公主卻生下小女兒 Camille Gottlieb，但她對外總不說誰是生父，但外國傳媒卻指生父是另一位保鑣Jean Raymond Gottlieb的女兒。

但已有三位孩子的史蒂芬妮公主仍勇敢去愛，不久對馬戲團表演情有獨鐘的她，在36歲時愛上已婚大象教練朗哥·克尼（Franco Knie），但戀情不消一會兒便結束。往後，她又愛上年輕自己9歲的馬戲團教練Adans Lopez Peres，更迎來她第二度的婚姻，當時摩納哥王室更是無人出席她的婚禮，相信是表達對這段婚姻的反對，但第二度婚姻又是維持短短不到一年又離婚了。

面對離離合合的愛情，史蒂芬妮公主卻敢於面對自己對愛的渴求，不理會世俗的閒言閒語去追逐自己內心的想法，也是打破「公主」帶來的框框，也為55年短短的人生帶來與別不同的經歷。

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文章授權轉載自《香港01》

王室 婚姻 醜聞 出軌

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