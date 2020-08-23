快訊

傅崐萁監獄跌倒腳掌骨折 戒護就醫傷勢恢復4成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

泰國「雙層階梯式」特色咖啡廳 網驚呼：這怎麼送餐？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，近日她在國外發現一間裝潢相當獨特的餐廳，餐廳內的座位席呈現一高一低的樣貌。圖擷自爆廢公社公開版
一名女網友PO文提到，近日她在國外發現一間裝潢相當獨特的餐廳，餐廳內的座位席呈現一高一低的樣貌。圖擷自爆廢公社公開版

世界各地都有各種不同特色的餐廳，有些是在餐點上做變化，有些則是運用在裝潢上，總會吸引來自各地的遊客前往「朝聖」。昨（22）日就有一名女網友在臉書《 爆廢公社公開版中 》PO文提到，近日她在國外發現一間裝潢相當獨特的餐廳，餐廳內的座位席呈現一高一低的樣貌，讓她忍不住直呼「好節省空間的設計啊！」

原PO在文中貼出一張餐廳照片，只見照片中幾乎座無虛席，不過若仔細觀察會發現，餐廳內的桌椅與我們一般常見的排列方式有很大的不同，靠近牆壁的桌椅全部都沿著牆壁「往上蓋」，而要爬上「二樓」的座位，還須爬上看似相當陡峭的木頭階梯，才能順利坐下用餐，這樣新奇的設計讓網友紛紛疑惑的問道「這樣要怎麼送餐？」

事實上，這間餐廳是位在泰國曼谷中國城區一間名為「龍頭」的特色咖啡廳，主要以港式點心、茶飲、泰式奶茶和泰國咖啡為主，價位也相當親民，最有特色的就是「雙層階梯式」的用餐環境，整個裝潢走復古中國風，是在當地非常受歡迎的「網紅咖啡廳」。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，並開玩笑回應「如果坐在二樓的人放屁的話，那下面的人會不會被燻倒」、「樓上飲料打翻，那樓下不就變成瀑布」、「是很特別的設計，但如果樓上有腳臭，坐樓下的應該吃不下飯」、「這送餐應該會讓服務生很有挑戰性，樓梯真的太陡了」、「這個如果在台北會很適合」、「很怕上面的人打翻熱湯」、「感覺是青年旅館的概念，大家都擠在一起」。

也有不少光顧過該餐廳的網友留言，「之前去曼谷有特別去，餐點便宜好吃」、「這間算那邊有名的」、「好懷念之前去過，裝潢真的很特別」、「餐點超多的，而且每個都滿中國味的」、「其實這種餐廳台南也有一間類似的」、「上次去座無虛席，還要排隊」。

咖啡廳 泰國 曼谷 爆廢公社

延伸閱讀

同事「組裝+重灌」花2小時！他20分鐘搞定慘被開除 老闆：顧全大局

日本遊戲商將Microsoft XP當機畫面做成紙牌 網一看崩潰：有股煩躁感

母子公路發生車禍卻離奇失蹤 警尋獲發現屍體被野生動物啃咬肢解

日本東京夜空又出現不明火球！ 目擊者：以為是地球侵略者

相關新聞

沉沒400多年荷蘭商船找到了！只有輕微損壞 船體幾乎完整保存

17世紀的荷蘭沉沒商船竟被找到了！近日來自芬蘭的潛水團隊在波羅的海中意外發現了一艘有著400年歷史的商船，令人驚訝的是，除了船上的桅杆和船頭以外，船體幾乎完好無損，即使沉沒在海底4個世紀，還是保存的相當完好。

泰國「雙層階梯式」特色咖啡廳 網驚呼：這怎麼送餐？

世界各地都有各種不同特色的餐廳，有些是在餐點上做變化，有些則是運用在裝潢上，總會吸引來自各地的遊客前往「朝聖」。昨（22）日就有一名女網友在臉書《 爆廢公社公開版中 》PO文提到，近日她在國外發現一間裝潢相當獨特的餐廳，餐廳內的座位席呈現一高一低的樣貌，讓她忍不住直呼「好節省空間的設計啊！」

4歲兒破壞丈夫汽車模型 日本「多功能老婆」超強手藝救援防家變

意外爛掉了的東西如果可以被修復，新型態若更勝從前，就不用耿耿於懷。曾演出劇集《多功能老婆》的香港男藝人周柏豪，2012年因意外打翻玻璃杯而發表「玻璃杯潮文」，他感慨「發現打碎了的玻璃碎，竟然比起平日那個形態更美」深得民心。早前（18日）日本一位「多功能老婆」發現丈夫的汽車模型被4歲兒子「辣手摧毀」，雖然她未必有周柏豪的文采及哲學思維，但憑一雙巧手，成功救回模型避免「家變」。

他帳戶一夕間暴增700多億 銀行發言人緊急滅火：系統錯誤

日前花旗銀行誤將9億美金（約新台幣264億）匯入化妝品牌客戶露華濃（Revlon）的放款帳戶引發不小風波，這起烏龍事件甚至變成美國新聞頭條。沒想到才過幾天，馬薩諸塞州（Massachusetts）的美國銀行（Bank of America Corp.）竟也發生類似烏龍，一筆高達24.5億美金（約新台幣720億）的現金，因為銀行系統發生問題而不小心匯入了一名客戶的帳戶中，讓該名客戶也大吃一驚。

以毒攻毒？ 日本人躺棺材聽鬼故事紓解防疫壓力

路透報導，日本鬼屋和恐怖活動策劃公司「驚嚇團隊」試圖藉由讓民眾躺在棺材裡聽鬼故事，或被一群工作人員扮演持電鋸的殭屍圍繞，...

無人月台無頭人影漸靠近 他嚇壞快閃：絕對沒修圖

農曆七月民俗禁忌會要求民眾少在半夜出門，以免遇到怪事。一位日本網友近期發文，他說自己在無人月台拍照時，從相機照片中看到了一個無頭人影朝他的方向慢慢走來，當下他感到相當害怕，便離開月台。他表示自己絕對沒有修圖，照片一曝光後也引發網友熱議。

鄰居停車擋住車道一天半 他怒用玻璃紙包覆整輛車

違規停車或阻擋車道都有可能被開罰，除此之外也會造成其他用路人的不便。英國一位男子因為不滿鄰居停車堵住自家車道，使車輛無法開出，因此用玻璃紙將鄰居的整輛汽車包覆，他表示已經在車道外擺放明顯標語提醒，也寫了便條紙提醒鄰居移車，但都未被理會，氣憤之下只能採取這種極端的方式，

好事成雙！澳洲淘金客連挖到兩大金塊 總值740萬

澳洲知名實境秀「荒野淘金客」（Aussie Gold Hunters）在本周四播出的節目中，兩名來自澳洲南部的掏金客在一...

日本忍者博物館被闖空門 3分鐘就搬走150公斤保險箱

日本三重縣伊賀市的「伊賀流忍者博物館」17日深夜遭闖空門，儘管員警幾分鐘內就趕到，但重達150公斤的保險箱已被小偷搬走。...

南韓「教會染疫逃跑事件」：狂熱信徒戳爆的南韓防疫網

首爾「關愛第一教會」爆發確診潮，並迅速蔓延。至8月20日為止，教會已有676人感染。而包括關愛第一教會在內，諸多極右派團體與群眾皆有參與的8‧15光復節大規模集會，共有56人確診，包括3名當時在現場維安的警察。許多信徒與極右派政治人物的脫序行為，讓防疫作業出現隱憂；若疫情失控，首都圈病床數能否負荷，亦成問題。

越南人超狂午睡方式曝光！ 日本人驚嘆「像野戰醫院」

通訊、交通技術日新月異的幫助下，現代人愈來愈容易到他國旅遊、工作，面對不同文化帶來的衝擊也是現代人必修的課題之一。一名在越南從事建築設計事務的日本人，日前在推特上分享越南人午休時的照片，奇特光景讓他...

俄羅斯一父親用單手倒吊女兒狂搖晃 竟稱「有助骨骼成長」

嬰兒身體發育未成熟，少許的搖晃都可能造成傷害，不過一名來自俄羅斯的父親，竟單手拿着只有6個星期大的女兒的腳倒吊，還瘋狂狠甩，而妻子未有阻止更發出笑聲。影片在網上流傳，但男子還稱是用「養猴子」的方式訓練嬰兒，有助骨骼發展。男子其後被捕，社會服務機構正在考慮是否剝奪這對夫婦作為父母的權利。

熱門新聞

黛妃去世23年...兩王子想再找出死因 哈利憂兇手對付梅根

被姪女偷錄！川普胞姊痛批川普：沒原則鬼話連篇

NASA：美大選前一天 直徑2公尺小行星朝地球來

李登輝秘錄作者透露 日本上皇應有意訪台

TikTok「字節跳動」宣布：下周一起訴川普政府

母子公路發生車禍卻離奇失蹤 警尋獲發現屍體被野生動物啃咬肢解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。