沉沒400多年荷蘭商船找到了！只有輕微損壞 船體幾乎完整保存

17世紀的荷蘭沉沒商船竟被找到了！近日一名來自芬蘭的潛水員在波羅的海中意外發現了一艘有著400年歷史的商船，令人驚訝的是，除了船上的桅杆和船頭以外，船體幾乎完好無損，即使沉沒在海底4個世紀，還是保存的相當完好。

根據《 歐洲新聞台 》報導，由一群自願潛水員組成的非營利組織《 badewanne 》在芬蘭灣港口發現了一艘17世紀的荷蘭沉沒商船，該商船名叫「長笛（Fluit）」，曾經在16世紀末至18世紀中葉的海上貿易中佔有主導地位，但自從船隻沉沒後就沒有再被世人找到。

報導中提到，商船是在水面以下85米處被發現的，船隻只有輕微損壞，整個船體幾乎被完整保存了下來，該船上沒有槍枝，但能夠載運大量貨物，並擁有先進的造船技術，因此僅能有駕駛技術高超的船長才能使用。

瑞典斯德哥爾摩大學的海洋考古學家尼古拉斯（Dr. Niklas Eriksson）博士說明，這種船隻只能在世界上少數地方被保存，由於波羅的海的低鹽度，加上一年四季絕對的黑暗和低溫，所以才能保護這艘古船免受化學和海洋生物的破壞。他也認為此艘沉船的發現提供了一個很好的機會，讓人類可以研究全球船舶類型的發展，並成為早期奠定全球化的現代化工具。