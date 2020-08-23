4歲兒破壞丈夫汽車模型 日本「多功能老婆」超強手藝救援防家變

意外爛掉了的東西如果可以被修復，新型態若更勝從前，就不用耿耿於懷。曾演出劇集《多功能老婆》的香港男藝人周柏豪，2012年因意外打翻玻璃杯而發表「玻璃杯潮文」，他感慨「發現打碎了的玻璃碎，竟然比起平日那個形態更美」深得民心。早前（18日）日本一位「多功能老婆」發現丈夫的汽車模型被4歲兒子「辣手摧毀」，雖然她未必有周柏豪的文采及哲學思維，但憑一雙巧手，成功救回模型避免「家變」。

事源一位日本媽媽早前（18日）於推特（Twitter）圖文並茂表示，4歲兒子不小心破壞了丈夫的汽車模型，從相片可見車身嚴重毀壞，輪胎還脫離車身，媽媽為了避免釀成「家變」，靈機一動將計就計改造模型。

她為車身重新上色噴漆，讓本已損壞的模型車看起來像一輛壞車，為突出其廢棄感覺，然後她再用木條、沙律菜等搭建背景，讓模型車搖身一變，彷彿停泊在無人郊外，旁邊更有殘舊路牌及籬笆，至於被兒子破壞至甩掉的輪胎則倚在車身，更顯蒼涼。

圖片引起日本網友激讚，甚至引起台港兩地網友討論，大讚「老婆才是高手」，也有人擔心「兒子再不小心破壞多一次」。

為防止家變，日本媽媽用心準備不少材料，決心出手「救車」。圖／Twitter「bafiwo」

延伸閱讀：

阿根廷父奔千里為見癌末愛女 被指患新冠肺炎 無法見她最後一面

日本重磅肥仔慘被一見鍾情女神當笑話 地獄式減百磅變身爆肌型男

文章授權轉載自《香港01》