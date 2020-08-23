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4歲兒破壞丈夫汽車模型 日本「多功能老婆」超強手藝救援防家變
意外爛掉了的東西如果可以被修復，新型態若更勝從前，就不用耿耿於懷。曾演出劇集《多功能老婆》的香港男藝人周柏豪，2012年因意外打翻玻璃杯而發表「玻璃杯潮文」，他感慨「發現打碎了的玻璃碎，竟然比起平日那個形態更美」深得民心。早前（18日）日本一位「多功能老婆」發現丈夫的汽車模型被4歲兒子「辣手摧毀」，雖然她未必有周柏豪的文采及哲學思維，但憑一雙巧手，成功救回模型避免「家變」。
事源一位日本媽媽早前（18日）於推特（Twitter）圖文並茂表示，4歲兒子不小心破壞了丈夫的汽車模型，從相片可見車身嚴重毀壞，輪胎還脫離車身，媽媽為了避免釀成「家變」，靈機一動將計就計改造模型。
她為車身重新上色噴漆，讓本已損壞的模型車看起來像一輛壞車，為突出其廢棄感覺，然後她再用木條、沙律菜等搭建背景，讓模型車搖身一變，彷彿停泊在無人郊外，旁邊更有殘舊路牌及籬笆，至於被兒子破壞至甩掉的輪胎則倚在車身，更顯蒼涼。
圖片引起日本網友激讚，甚至引起台港兩地網友討論，大讚「老婆才是高手」，也有人擔心「兒子再不小心破壞多一次」。
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文章授權轉載自《香港01》
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