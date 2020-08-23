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他帳戶一夕間暴增700多億 銀行發言人緊急滅火：系統錯誤

聯合新聞網 / 綜合報導
馬薩諸塞州（Massachusetts）的美國銀行（Bank of America Corp.），近日因銀行系統發生問題，不小心將一筆高達24.5億美金（約新台幣720億）的現金匯入了一名客戶的帳戶中。示意圖／美聯社
馬薩諸塞州（Massachusetts）的美國銀行（Bank of America Corp.），近日因銀行系統發生問題，不小心將一筆高達24.5億美金（約新台幣720億）的現金匯入了一名客戶的帳戶中。示意圖／美聯社

日前花旗銀行誤將9億美金（約新台幣264億）匯入化妝品牌客戶露華濃（Revlon）的放款帳戶引發不小風波，這起烏龍事件甚至變成美國新聞頭條。沒想到才過幾天，馬薩諸塞州（Massachusetts）的美國銀行（Bank of America Corp.）竟也發生類似烏龍，一筆高達24.5億美金（約新台幣720億）的現金，因為銀行系統發生問題而不小心匯入了一名客戶的帳戶中，讓該名客戶也大吃一驚。

根據《 FINACIAL EXPRESS 》報導，美國馬薩諸塞州一名名叫布萊茲（Blaise Aguirre）的精神醫師，近日發現自己在美國銀行的戶頭竟多出24.5億美金（約新台幣720億）的現金，當下他認為應該是銀行系統發生問題，因此他立刻與客戶經理聯繫，詢問戶頭中「神秘金錢」的來源。

事發後，美國銀行發言人比爾（Bill Halldin）表示，此次的烏龍事件是銀行系統的錯誤，目前該錯誤交易也已做出修正。然而，近日在美國銀行這種涉及數十億美金的事故已經不是第一次發生，有些客戶的戶頭金額還出現歸0狀態，或是線上帳戶跟實際帳戶餘額不正確的問題。

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