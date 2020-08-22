無人月台無頭人影漸靠近 他嚇壞快閃：絕對沒修圖

農曆七月民俗禁忌會要求民眾少在半夜出門，以免遇到怪事。一位日本網友近期發文，他說自己在無人月台拍照時，從相機照片中看到了一個無頭人影朝他的方向慢慢走來，當下他感到相當害怕，便離開月台。他表示自己絕對沒有修圖，照片一曝光後也引發網友熱議。

原PO在推特上發文，他表示自己搭乘東京地鐵千代田線，在西目暮里站月台空無一人，一時興起拿起相機拍照，但查看相機的拍攝成果時，卻看見照片裡有一個無頭人影，好像正朝著他的方向慢慢前進。原PO見狀後不敢繼續待在月台拍照，只好趕快離開。他在貼文寫道自己絕對沒有修圖，並貼出相機的原圖證明，他說「這是我拍攝的照片，沒有經過處理，祂真的站在那裡」。

貼文一出後，網友們則紛紛留言，「飄浮著嗎？我感覺像是瘦長人」、「我覺得那只是個乘客」、「這看起來就是都市傳說裡面的瘦長人」、「看起來像是一個上班族的鬼魂，身上有一個像公事包的東西，他還在搭火車上下班嗎」。