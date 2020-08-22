鄰居停車擋住車道一天半 他怒用玻璃紙包覆整輛車

違規停車或阻擋車道都有可能被開罰，除此之外也會造成其他用路人的不便。英國一位男子因為不滿鄰居停車堵住自家車道，使車輛無法開出，因此用玻璃紙將鄰居的整輛汽車包覆，他表示已經在車道外擺放明顯標語提醒，也寫了便條紙提醒鄰居移車，但都未被理會，氣憤之下只能採取這種極端的方式，

根據「太陽報」報導，49歲的托比（Tobe Bailey）住在英國肯特郡馬蓋特（Margate, Kent），他表示常常有陌生人將車輛停在車道上，因此他在附近設了兩個明顯的標語提醒。他說「我和太太去年花費了大約2000英鎊（新台幣約7.7萬元）設置車道下斜的平台，並明確告示大家不要把車停在那，但大家仍會一直這樣做」、「每周至少有兩到三次，有一些白痴阻擋了我們的車道」。

托比表示鄰居將車子停在車道後，他有寫了一張便條紙，提醒鄰居移車，但什麼事都沒發生。一氣之下他只能採取極端的手段，他將玻璃紙包覆住鄰居的整輛車。所幸鄰居沒有對托比生氣，反而和他道歉，托比說「那之後主人很快就出來了，是個剛搬進隔壁的女孩，她感到很抱歉，她說這很有趣，並表示之後不會再停那裡」。