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越南人超狂午睡方式曝光！ 日本人驚嘆「像野戰醫院」
通訊、交通技術日新月異的幫助下，現代人愈來愈容易到他國旅遊、工作，面對不同文化帶來的衝擊也是現代人必修的課題之一。一名在越南從事建築設計事務的日本人，日前在推特上分享越南人午休時的照片，奇特光景讓他驚呼以為來到野戰醫院。
一名在越南從事建築設計事務的日本人，日前在推特上分享2張辦公室的照片，只見照片中所有人都脫掉鞋襪躺在地上休息，甚至還有人自備草蓆，最奇特的當屬全部人都將頭藏在辦公桌底下，特殊景象令人十分好奇為何越南人要集體在辦公室做這件事？
原PO解釋其實這是越南人午休的習慣，但奇特光景也讓原PO笑稱乍看以為走進野戰醫院或太平間，而越南人「全力以赴午睡」的模樣也令原PO十分驚訝。
對於高壓職場環境的日本人而言，中午能夠睡覺似乎是件難能可貴的事，貼文曝光後引起許多網友回應，有人表示「午睡文化很棒」、「哇…我也好想這樣做」、「午睡本來就應該這樣，起來後工作效率才會更好」。
另外，還有網友回憶起10幾年前在越南時，連在街道旁販賣餐飲的攤販，一到午休時間也是躺平睡覺，讓他直呼這大概是越南人的民族特色。
一見すると野戦病院か死体安置所にしか見えませんが、ベトナム人の昼休み中の昼寝に対する全力っぷりは目を見張ります。 pic.twitter.com/lzuK8ouaL7— YAMADA 🇻🇳 anettai Co.,Ltd (@taka3206) August 17, 2020
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