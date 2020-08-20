越南人超狂午睡方式曝光！ 日本人驚嘆「像野戰醫院」

通訊、交通技術日新月異的幫助下，現代人愈來愈容易到他國旅遊、工作，面對不同文化帶來的衝擊也是現代人必修的課題之一。一名在越南從事建築設計事務的日本人，日前在推特上分享越南人午休時的照片，奇特光景讓他驚呼以為來到野戰醫院。

一名在越南從事建築設計事務的日本人，日前在推特上分享2張辦公室的照片，只見照片中所有人都脫掉鞋襪躺在地上休息，甚至還有人自備草蓆，最奇特的當屬全部人都將頭藏在辦公桌底下，特殊景象令人十分好奇為何越南人要集體在辦公室做這件事？

原PO解釋其實這是越南人午休的習慣，但奇特光景也讓原PO笑稱乍看以為走進野戰醫院或太平間，而越南人「全力以赴午睡」的模樣也令原PO十分驚訝。

對於高壓職場環境的日本人而言，中午能夠睡覺似乎是件難能可貴的事，貼文曝光後引起許多網友回應，有人表示「午睡文化很棒」、「哇…我也好想這樣做」、「午睡本來就應該這樣，起來後工作效率才會更好」。

另外，還有網友回憶起10幾年前在越南時，連在街道旁販賣餐飲的攤販，一到午休時間也是躺平睡覺，讓他直呼這大概是越南人的民族特色。