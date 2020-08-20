俄羅斯一父親用單手倒吊女兒狂搖晃 竟稱「有助骨骼成長」

嬰兒身體發育未成熟，少許的搖晃都可能造成傷害，不過一名來自俄羅斯的父親，竟單手拿着只有6個星期大的女兒的腳倒吊，還瘋狂狠甩，而妻子未有阻止更發出笑聲。影片在網上流傳，但男子還稱是用「養猴子」的方式訓練嬰兒，有助骨骼發展。男子其後被捕，社會服務機構正在考慮是否剝奪這對夫婦作為父母的權利。

來自莫斯科的35歲男子伊戈爾（Igor Kravtasov）是一名網紅，日前他和27歲妻子達里亞（Darya Getmanskaya）帶去了6星期大的女兒去郊外露營。

從影片中可見，伊戈爾坐在露營椅上，他一手捉住女兒一隻腳，把女兒以頭下腳上的姿勢倒吊起來，之後更把女兒上下搖晃，又左右甩來甩去，搖晃了最少10秒，中途又換手繼續搖晃。而妻子達里亞則在鏡頭後拍攝，未有阻止更發出笑聲。

影片其後廣泛流傳，更引來社會關注，伊戈爾承認對孩子「粗心」，但辯稱他有自己一套育兒方法，「我們看着小猴子，牠們是非常敏捷的動物，我們是猴子的後代，因此我們需要在兒童早期發展進行這種活動」，更稱這樣搖晃有助嬰兒骨骼的發展，令韌帶和關節更加靈活。有支持伊戈爾說法的人就指，他的行為類似嬰兒瑜伽或嬰兒體操。

但當地的新生嬰兒學家就反駁，在任何情況下都不應搖晃嬰兒，因小孩的頸部肌肉仍未成熟，不能控制自己的頭部，伊戈爾這樣做可能令女兒頸部折斷；另外，嬰兒的血管亦未發展健全，搖晃他們可引致內出血，以及嬰兒的關節和骨骼柔軟，劇烈搖晃可能導致椎骨移位或其他問題。

現時伊戈爾已被捕，妻子達里亞也因未有阻止而被拘留10天，女兒則已被送到醫院接受檢查，社會福利部門正在考慮是否剝奪他們對女兒的撫養權。

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文章授權轉載自《香港01》