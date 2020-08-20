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加州飆出地表最熱54度 棕熊闖民宅泳池「涼快一下」

聯合新聞網 / 綜合報導
一隻棕熊難耐高溫，闖進加州一戶人家的泳池泡水降溫。圖擷自ABC news
一隻棕熊難耐高溫，闖進加州一戶人家的泳池泡水降溫。圖擷自ABC news

夏天的炙熱連野生動物都受不了，在美國南加州，有一戶人家的庭院來了一位不速之客，竟是一隻棕熊愜意的泡在泳池中，儘管主人試圖發出噪音驅趕，牠也不為所動，繼續在池中泡到滿意了才走，也讓網友笑稱牠是「有備（bear）而來」。

美國南加州的近日熱浪來襲，在加州的死亡谷國家公園（Death Valley National Park）甚至還測到了攝氏54.4度的高溫。就有一隻棕熊難忍高溫，跑進南加州一戶人家的泳池中泡水降溫。

當主人發現牠時，牠愜意地將身體泡在水中，只露出一顆頭，主人試圖敲打窗戶驅趕牠，他也不為所動，反而將臉也埋入水中，讓主人超無奈。反倒是主人的兒子非常開心，認為泡在水中的棕熊就是無害的小動物，還親切地稱呼牠「Jerry」。又泡了一陣子之後，棕熊才終於滿意地從泳池中起來，拖著濕答答的身體從庭院離開，沒有造成任何傷害。

網友看見這支影片，還講起冷笑話「這隻熊是有備（bear）而來」，其他網友也表示「可愛」，「鄰居來借用的概念」、「Jerry來這涼快一下然後就回家了」、「熊熊：感謝招待」、「牠們真是可愛的生物」、「這裡沒有鮭魚啦！」。

此外，也有網友心疼表示「牠們的家可能正在燃燒」，事實上，南加州自12日起的「洛杉磯休斯湖大火」(Lake Hughes Fire)已延燒超過7千公頃，投入超過2千警消人員，也只能控制約31%的火場。加上過去72小時內，加州全境就出現了1萬1,000多次的「乾雷暴」，使得目前全加州至少有360處野火「正在燃燒」，其中23處為「大規模野火」，情勢嚴峻。

大火 加州野火 小熊 高溫

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