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員工猝死沒人理 竟遭留原地「蓋紙箱」遮掩...商場持續營業4hr
巴西知名連鎖量販店賣場上週發生一起員工意外猝死卻無人理會，商場甚至直接將屍體放在原地，簡易用雨傘等物品遮蓋屍體，商場仍然持續營業，引起當地民眾砲轟殘忍。
綜合外媒報導，14日，巴西一間賣場53歲男銷售員莫伊斯（Moisés Santos）在工作時因心肌梗塞猝死倒地，豈料商場卻以雨傘、紙箱隨意遮蓋屍體，屍體自上午7點30分被原地放置到中午11點，更扯的是，商場竟選擇持續營業4小時，商場內人來人往的顧客甚至可以透過縫隙隱約看見屍體。
死者妻子奧德利娃（Odeliva Cavalcante）接到丈夫去世的消息後即刻趕往現場，她對於商場的處理方式感到非常氣憤，她受訪表示「我非常生氣，這是關乎尊重的態度問題，他們卻只關心錢」。
事後，賣場發出公開聲明指出，事發當下，員工有為死者進行急救且打電話呼叫救護車，「我們會向死者家屬道歉」，並承諾會協助死者家庭提供必要的幫助，最後也為當下沒有立即關閉商場而致歉。
許多網友紛紛砲轟這間商場的處置方式，還有人發現該商場在2018年時就曾因將一隻毆打致死而引起爭議，當時地面血跡斑斑，相當殘忍。
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