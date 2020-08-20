81歲婦在停屍間待一晚竟「復活」 家屬：擬提告醫院

夏天的炙熱連野生動物都受不了，在美國南加州，有一戶人家的庭院來了一位不速之客，竟是一隻棕熊愜意的泡在泳池中，儘管主人試圖發出噪音驅趕，牠也不為所動，繼續在池中泡到滿意了才走，也讓網友笑稱牠是「有備（bear）而來」。

2020-08-20 17:00