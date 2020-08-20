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81歲婦在停屍間待一晚竟「復活」 家屬：擬提告醫院

聯合新聞網 / 綜合報導
81歲的俄羅斯老婦人科諾諾娃，被宣告死亡後在停屍間過了一夜，但人其實沒死。 圖翻攝自《太陽報》
81歲的俄羅斯老婦人科諾諾娃，被宣告死亡後在停屍間過了一夜，但人其實沒死。 圖翻攝自《太陽報》

真的有人能「起死回生」？日前在俄羅斯一位81歲的老婦人科諾諾娃（Zinaida Kononova），因腸阻塞被送往戈爾舍琴斯基中央醫院（Gorshechensky Central District Hospital）手術。但之後卻被院方宣告手術失敗，但出乎意料的，在被移往停屍間待了一晚後，隔天早上卻被護士告知老婦人原來沒死，但也因此家屬氣憤揚言將提告醫療疏失

《太陽報》報導，科諾諾娃的醫療團隊在當時手術時緊急搶救30分鐘後，仍無生命跡象，便宣告她死亡，並送往停屍間。而科諾諾娃就這樣在停屍間待了一晚，直到隔天早上醫護人員才發現科諾諾娃並沒有在停屍格裡，而是躺在地板上，科諾諾娃甚至還抓住醫護人員的手求救，讓對方當場嚇了一大跳。

隨後，院方才發現科諾諾娃沒有死，家屬接獲通知趕到醫院後，雖然高興的是科諾諾娃還活著，但又氣憤院方人員沒有依照規定便將她移送到停屍間。而目前主治醫師已遭勒令暫停看診，科諾諾娃則是轉院接受其他醫院治療，家屬並揚言將對醫院提告。

醫護人員 醫療疏失 俄羅斯 醫師

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