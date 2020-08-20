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疑與妻口角…載一家四口失控撞超市 釀妻死2幼兒輕重傷

廁所馬桶鑽出一條蛇 男網友想到「最慘下場」全嚇死

香港01 / 李納德
美國有一名網友家中馬桶鑽出一條活生生的蛇。圖擷自twitter @@paytonmalonewx
美國有一名網友家中馬桶鑽出一條活生生的蛇。圖擷自twitter @@paytonmalonewx

爬山見到蛇就很平常，但馬桶呢？日前美國有網民在家中馬桶發現一條蛇，還探頭四處觀看，上載影片到Twitter僅兩天就破200萬次觀看，不少邊上廁所邊錄Twitter的網民大呼嚇死。雖然有當地人拆解馬桶有蛇原因，又有專家指這種蛇沒有毒，但男網民們紛紛批評叫人不用怕簡直是在說笑，背後原因更引起無數共鳴，還分享一些「個案」。

WWLTV氣象學家馬龍（Payton Malone）在Twitter上分享了這條影片，說是住在德州西部的朋友拍攝，這段30秒的影片短短兩天已吸引逾200萬次觀看。片中一條深啡色花紋的蛇從馬桶內探頭而出，還伸出舌頭四圍望，有人嘗試用高爾夫球棍試圖將蛇弄走。

看過影片的人立即激動問馬龍，「你知道有多少人在上廁所時會玩Twitter嗎？而且上廁所時看到這條片？而且馬上覺得害怕嗎？」，有住在德州休斯頓的網民解釋，因為當地的下水管道出現破裂，蛇會用這樣的方式經小裂縫「入屋」，所以最好辦法是關好馬桶蓋。

不過原來美國馬桶有蛇不是新鮮事，網民們紛紛上載照片分享，更有人重提2017年新奧爾良有鱷魚從渠蓋爬出來的事件，叫大家別大驚小怪。有熟悉蛇的網民就大派「定心丸」，說這種蛇無毒，而且很少咬人，更上載自己撿起牠們放上手的照片，叫大家不用過慮。

紐約州野生動物保護者鄧肯（ Randolph T. Duncan Jr.）向外媒解釋，片中的是德州鼠蛇，沒有毒性，在當地很常見，由於牠的顏色還很淺，看來還是一條幼蛇。成年德州鼠蛇幾乎全黑色，長度介乎42至72吋，牠們被激怒最多只會咬人，另一方面牠們專門捕食老鼠及老鼠一類的囓齒動物，愛在奇特的地方探險捕食。

眼見有人提到「無毒無害」，一眾男網民看完都大呼可怕，「我要繼續住在冰凍的北部」，又揶揄說這種蛇不危險的人，「直到牠把你晃來晃去的蛋蛋當成是老鼠，然後一口咬過去」，其實根本是很可怕的事，而且「對於那些『果實』已經垂下來像餌一樣的老人家來說，這特別恐怖」。

更有網民分享，父親的同事真的上廁所時感覺到睪丸碰到東西，他低下頭發現馬桶內有一條蛇，嚇到彈起來跑出廁所拿槍，但回去時蛇已經不見蹤影。另一宗蛇出沒的事件更誇張，有住在加州Redondo的網民說，她以前有一個年紀很大的男鄰居，知道廁所可能有蛇爬出後非常擔心，竟然用水泥封住馬桶，自己改用貓砂盤「大小便」，鄰居的女兒發現此事後不久就帶爸爸搬家。

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文章授權轉載自《香港01》

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