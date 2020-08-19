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61歲婦人「少女級外表」被路人搭訕 真實職業嚇壞網友

香港01 / 芝芝妹妹
Junko（左）和20多歲的女生一起合照，感覺都不像差很遠！圖翻攝自Twitter「junkosunset」
Junko（左）和20多歲的女生一起合照，感覺都不像差很遠！圖翻攝自Twitter「junkosunset」

有沒有想過自己60歲的時候，會是甚麼樣子？日本有位「辣妹」在新宿街頭被搭訕拿電號號碼，戴著口罩的「辣妹」名叫Junko，擁有著少女身材，實在讓人猜不到原來今年已經61歲！讓人更驚訝的更是她的真實身份竟是樂團主唱。

圖翻攝自Twitter「junkosunset」
圖翻攝自Twitter「junkosunset」

從上圖大家猜到誰是61歲的辣妹Junko嗎？答案是正中間的一位！超纖細的身型加上潮流的打扮，戴上口罩真的讓人猜不透年齡。Junko上月在個人Twitter發文指，在新宿ALTA前被搭訕，對方笑笑口說：「感覺妳跟我的年紀差不多耶」，Junko回道：「61歲啦我」。

活躍的Junko更在個人Twitter上發布自己的運動照，61歲的「辣妹」打起沙包也是拳拳有力！除了不科學的外型，但更讓網友驚訝的是Junko的真實職業其實是日本三人搖滾樂團「打首獄門同好會」的貝斯手與主唱！

衣著和髮型真的很影響一個人的觀感。早前Twitter興起的「日本脫毒大賽2020」（#オタク垢抜けた選手権2020），讓網友分享自己這些年的轉變，令不少人嘆為觀止，有的更化身偽娘，網友不禁留言笑指「怎麼變身改造變到連性別也變了」！

Junko台上賣力的演出，看起來完全不像年過60！圖翻攝自Twitter「junkosunset」
Junko台上賣力的演出，看起來完全不像年過60！圖翻攝自Twitter「junkosunset」

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文章授權轉載自《香港01》

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