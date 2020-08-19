聽新聞
test
0:00 / 0:00
想買嗎？印尼泡麵成冰淇淋口味 網友吃完實際心得曝光
印尼炒泡麵（盈多麵）深受台灣人喜愛，除了好吃外，銅板價也是一大看點，日前印尼電商Holi Ice Cream決定推出盈多麵口味的冰淇淋，並於今年夏天開賣，鹹甜交織在嘴中蹦出絕妙新滋味。
根據外媒報導，共同創辦人艾芙琳（Evelyn Djoenaedi）和史蒂芬（Stephen Ganda）接受採訪時提到，兩人很愛吃盈多麵，因而想創造獨特冰淇淋風味，「下班後疲勞喜歡煮方便又快速的盈多麵，我們也習慣飯後要來甜點，因此經常吃公司生產的冰淇淋，後來有了大膽想法，決定製作盈多麵口味的冰淇淋」。
艾芙琳表示，他們花了許多時間改良配方，並請家人幫忙試吃，意外的是冰淇淋獲得好評，而且自8月10日推出以來，艾芙琳收到不少正面回饋，像是有消費者評論「產品不會太甜，依然像在吃冰淇淋，不過有盈多麵的味道」，但也有人認為「這口味吃起來有點奇怪，可能是因為上面撒了真正的炸洋蔥」，不過可以確定的是，這款冰淇淋已成功製造話題。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言