想買嗎？印尼泡麵成冰淇淋口味 網友吃完實際心得曝光

印尼炒泡麵（盈多麵）深受台灣人喜愛，除了好吃外，銅板價也是一大看點，日前印尼電商Holi Ice Cream決定推出盈多麵口味的冰淇淋，並於今年夏天開賣，鹹甜交織在嘴中蹦出絕妙新滋味。

根據外媒報導，共同創辦人艾芙琳（Evelyn Djoenaedi）和史蒂芬（Stephen Ganda）接受採訪時提到，兩人很愛吃盈多麵，因而想創造獨特冰淇淋風味，「下班後疲勞喜歡煮方便又快速的盈多麵，我們也習慣飯後要來甜點，因此經常吃公司生產的冰淇淋，後來有了大膽想法，決定製作盈多麵口味的冰淇淋」。

艾芙琳表示，他們花了許多時間改良配方，並請家人幫忙試吃，意外的是冰淇淋獲得好評，而且自8月10日推出以來，艾芙琳收到不少正面回饋，像是有消費者評論「產品不會太甜，依然像在吃冰淇淋，不過有盈多麵的味道」，但也有人認為「這口味吃起來有點奇怪，可能是因為上面撒了真正的炸洋蔥」，不過可以確定的是，這款冰淇淋已成功製造話題。