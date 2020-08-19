男視訊開會到一半「上演活春宮」 7議員目睹看傻了

新冠肺炎疫情持續延燒，許多政府及企業為避免群聚感染，改用視訊方式開會。日前巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）市議會召開了一場視訊會議，其中一名與會者忘記關鏡頭，偷偷離開座位，與女性發生性行為，親密畫面全被直播放送。

根據《鏡報》報導，巴西里約熱內盧市議會上周使用Zoom，邀請七名市議員及一名男子參加視訊會議，討論在防疫期間，如何透過政府體系，提供學生餐點。

這場視訊會議從上午10點開始，七名市議員在討論之際，畫面中間列、最右側的一名與會男性突然起身，脫得一絲不掛，轉頭就和身旁的女子發生性行為，由於該名男子忘記關鏡頭，兩人「激戰過程」全在會議同步放送。

在場的七名市議員頓時感到錯愕，有人目睹後明顯心不在焉，但會議沒有因此中斷，持續了4小時才結束。

事件曝光後，引發各國媒體報導，也讓巴西市議會蒙上一層桃色風波，巴西市議會主席布左拉（Leonel Brizola）表示，同仁明明很認真在討論孩童餐點問題，卻被這幕性愛畫面模糊了焦點，令他感到非常遺憾。

巴西市議會也指出，該名男子不是市議員，其他有關該名男子的真實身分和懲處，不願再多做回應。