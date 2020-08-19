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50歲「囤物癖」女裝大叔開辦博物館 靠人頭、玩具成當地景點

香港01 / 豆Jen
50歲「囤物癖」女裝大叔將自己與78歲母親同住的房子改成「大叔的家」博物館，並對外開放，館內擺放各種人頭、面具和懷舊玩具，成為當地新景點。圖擷自節目。
50歲「囤物癖」女裝大叔將自己與78歲母親同住的房子改成「大叔的家」博物館，並對外開放，館內擺放各種人頭、面具和懷舊玩具，成為當地新景點。圖擷自節目。

日本有不少趣怪景點，但「大叔的家」這個景點你有聽說過嗎？日本千葉縣一位大叔將自己充滿雜物的「垃圾」大屋化腐朽為神奇，搖身一變成為博物館，更成為了當地新景點，到底屋內有什麼吸引人之處？

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》日前受到觀眾投稿，發現千葉縣東金市有一間藏在街道當中的奇怪博物館。原來，這是一間78歲老婦與50歲的兒子同住的住家，豈料這位中年大叔竟擅自將這個家改造成為博物館，並對外開放，甚至還穿上女裝接待客人，把母親氣個半死。

節目中訪問了被50歲具「囤物癖」兒子長期困擾的78歲母親，她的兒子喜歡收集玩具和雜物，家中堆滿人頭、面具，宛如一間鬼屋。這位母親直言，「與其說恐怖，我反倒覺得噁心死了」，最令她困擾的是，她的兒子竟還擅自將同住的房子變成博物館，並對公眾開放，讓她感到非常頭痛。

50歲「囤物癖」女裝大叔將自己與78歲母親同住的房子改成「大叔的家」博物館，並對外開放，館內擺放各種人頭、面具和懷舊玩具，成為當地新景點。圖擷自節目。
50歲「囤物癖」女裝大叔將自己與78歲母親同住的房子改成「大叔的家」博物館，並對外開放，館內擺放各種人頭、面具和懷舊玩具，成為當地新景點。圖擷自節目。

節目片段中，她的兒子頭戴藍色假髮、身穿水手服，以女裝打扮現身，母親看見兒子奇怪的模樣不禁搖頭嘆氣。其實大叔的家不完全堆滿垃圾，20年來，大叔收藏各種懷舊玩具和精品，彷彿時光倒流，回到昭和時期，吸引不少喜愛復古風潮的民眾餐觀。

然而，參觀大叔的家並非免費進場，每人需支付400日圓（約新台幣111元）入場費，但仍然有不人專程來參觀這間奇怪的博物館，甚至更被列為當地新景點。館內還另設「18禁成人展覽」，據說是最受歡迎的展區。博物館自2017年開放至今，成為當地新景點，唯獨同居的母親相當不滿，而穿上女裝攬客的大叔則表示，「這個戰略很成功，自從我穿上女裝後，客人的數量就大大增加了」。

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文章授權轉載自《香港01》

博物館 日本 鬼屋

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