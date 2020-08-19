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戴口罩也可進食 日本餐廳推「一片門廉」阻擋飛沫噴濺

香港01 / 夏洛特
日本餐廳薩莉亞推出「餐用口罩」，是一款類似於門簾的口罩。圖擷自YouTube 株式会社サイゼリヤ
日本餐廳薩莉亞推出「餐用口罩」，是一款類似於門簾的口罩。圖擷自YouTube 株式会社サイゼリヤ

新冠肺炎疫情下，人人居家防疫，不少餐廳相繼受影響倒閉，但與此同時，有餐廳設法掙扎求存。日本連鎖餐廳薩莉亞近日推出「餐用口罩」（しゃべれるくん），讓顧客可以戴著口罩進食。

近來全球新冠肺炎疫情嚴峻，為防範用餐時造成飛沫噴濺，日本連鎖餐廳薩莉亞就推出「餐用口罩」，希望能降低顧客飲食疑慮。

從影片中可見，餐用口罩是一張印有吐舌頭圖案的餐巾紙，民眾將口罩放在餐巾紙內，並對摺掛上臉後，鼻子會被口罩罩住，而餐巾紙則有類似「門簾」的作用，稍微遮擋以便隨時進食。

雖然產品實際防疫效果存疑，但不少網民看後紛紛表示這樣用餐比較有安全感。而薩莉亞則表示餐用口罩成本低廉，而且易於製造，預計將於8月底推出當地店內使用。

從影片中可見，示範者戴上口罩後，確實可以正常飲食。
從影片中可見，示範者戴上口罩後，確實可以正常飲食。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 口罩 日本

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