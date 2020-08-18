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7歲男孩樂高積木卡鼻孔2年 只因聞「杯子蛋糕」就順利掉出
原本卡在鼻孔兩年的積木，竟只憑大力聞了杯子蛋糕就順利掉出！一名住在紐西蘭但尼丁的男孩，在2018年時不小心將一塊樂高插入鼻子，他的父母帶他看遍所有醫生，但始終找不到鼻子裡的樂高零件，直到近日積木出乎意料的從他鼻孔中掉了出來，只因他聞了杯子蛋糕時感到疼痛。
根據《 每日郵報 》報導，一名名叫薩默·安瓦爾（Sameer Anwar）的7歲小男孩，在2018年時不小心將樂高零件插入鼻孔，隨後就被父母帶到醫院就診，但醫生不管怎麼找就是找不到，並告訴他們這塊樂高零件可能從未被放進鼻孔，或者已經自然被消化系統代謝掉了。
薩默的父親還原當時的事發現場，「有一天薩默只是告訴我們，他把一小塊樂高積木放到鼻孔內，然後我們用力的想要把它拿出來，但根本什麼都沒拿出來」。即使到醫院經過全面檢查，醫生還是未能在薩默的鼻子內找到積木塑膠片。
沒想到事發2年後，近日薩默聞了一下媽媽剛做好的杯子蛋糕時，突然覺得鼻子一陣刺痛，原先薩默的媽媽以為他只是吸到蛋糕屑，就幫他用衛生紙將蛋糕屑清除，下一秒樂高積木竟直接從鼻子中彈出，讓媽媽當場嚇傻。
樂高積木從薩默鼻子裡跑出來後，媽媽趕緊用衛生紙將它包起，只見積木上布滿白色小白點，似乎是被黴菌所覆蓋。薩默的父親甚至開玩笑說道「我們應該將積木捐給博物館」。
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