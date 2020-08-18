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19歲水電工靠自己買下價值逾千萬別墅 瘋狂存錢每餐只花30元

聯合新聞網 / 綜合報導
一名來自紐西蘭的19歲少年在一場拍賣會上，購買了一棟加值51萬美金（約新台幣1499萬）的三居室連排別墅，他透露買房子的錢都是靠自己做水電工所存來的，更大方分享自己的省錢秘訣。圖擷自每日郵報
一名來自紐西蘭的19歲少年在一場拍賣會上，購買了一棟加值51萬美金（約新台幣1499萬）的三居室連排別墅，他透露買房子的錢都是靠自己做水電工所存來的，更大方分享自己的省錢秘訣。圖擷自每日郵報

年僅19歲的少年在沒有父母的幫助下買下價值千萬的房子！一名紐西蘭的19歲少年在一場拍賣會上，購買了一棟加值51萬美金（約新台幣1500萬）的三居室連排別墅，事情曝光後引起大批網友熱議，少年也透露買房子的錢都是靠自己做水電工所存來的，他更大方分享自己的省錢秘訣。

根據《 每日郵報 》報導，一名名叫萊昂·範·德·海登（Leon van der Heijden）的19歲水電工，在上個月的一次拍賣會上，用51萬美金（約新台幣1500萬）得標了位在奧克蘭奧尼湖加（Onehunga）的三居室連排別墅。萊昂提到，過去三年來他每餐都只花1美金（約新台幣30元）以實現自己買房的目標。

由於萊昂喜歡烹飪，因此他會做大量的食物，將其打包當成午餐。他表示省錢的秘訣就是自己做飯，加上從小就一直很想投資買房，但又不希望自己的儲蓄目標降低生活樂趣，「我想存錢買房子，但我仍盡力過最好的生活」，於是為了取得平衡，他在父母的協助下設法節省了20%的存款。

19歲的萊昂·範·德·海登（右）與友人。圖擷自每日郵報
19歲的萊昂·範·德·海登（右）與友人。圖擷自每日郵報

報導中提到，萊昂在拍賣會上贏過了其他三家同樣競標的買家，該房子在2012年原本是以29.5萬美金（約新台幣867萬）賣出，但近幾年該新興郊區的房屋價格飛漲，目前三居室房屋平均價格就已高達108萬美金（約新台幣3175萬）。日後萊昂也打算將別墅其中兩間房租出去，以償還抵押的貸款，並重新翻新屋內的廚房和浴室。

省錢 紐西蘭 買房 豪宅

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