快訊

阿里山千人洞再傳3山友失聯 救難人員漏夜搜尋救人

女子為變瘦做胃繞道手術 2年後成皮包骨需服40種藥物

聯合新聞網 / 綜合報導
一名英國女子因為體重一度重達127公斤，讓她決心做胃繞道手術，但沒想到做完手術後不僅沒有讓她有更好的生活，甚至還需服用40種藥物，讓她一度瀕臨死亡。圖擷自太陽報
一名英國女子因為體重一度重達127公斤，讓她決心做胃繞道手術，但沒想到做完手術後不僅沒有讓她有更好的生活，甚至還需服用40種藥物，讓她一度瀕臨死亡。圖擷自太陽報

女生為了愛美幾乎可以無時無刻減肥，甚至利用極端的方法就是希望能讓自己瘦下來，但這也會造成身體的嚴重負擔。一名英國女子因為體重一度重達20英石（約127公斤），讓她決心做胃繞道手術，但沒想到做完手術後不僅沒有讓她有更好的生活，甚至還需服用40種藥物，讓她一度瀕臨死亡。

根據《 太陽報 》報導，一名58歲的英國女子朱莉·鄧巴（Julie Dunbar），在20歲時因為體重達到20英石（約127公斤），因此決心砸下1.1萬英鎊（約新台幣42萬）做胃繞道手術，當時她認為手術能夠幫助她減輕體重並改變生活，手術切除了她百分之七十的胃，與幾乎一半的腸子，以為手術後就能迎來嶄新的人生，不料在術後幾小時，朱莉就開始感到腹痛噁心。

朱莉·鄧巴（Julie Dunbar）在20歲時因為體重達到127公斤，因此決心砸下1.1萬英鎊（約新台幣42萬）做胃繞道手術。圖擷自太陽報
朱莉·鄧巴（Julie Dunbar）在20歲時因為體重達到127公斤，因此決心砸下1.1萬英鎊（約新台幣42萬）做胃繞道手術。圖擷自太陽報

朱莉表示，她以前經常去做水上有氧運動，而且總是節食，但是還是越來越胖，甚至遇到精神健康問題，使她必須服用大量藥物，所以節食對她來說相當不容易，但就算做完手術後，她的腹痛仍持續加重，幾乎每天都在生病，這使她意識到這是身體在發出危險信號。

術後的第二年，朱莉因為營養不良和缺乏維生素導致她失去了三分之二的體重，即使接受六個星期的治療，但她仍因手術遭受嚴重的副作用。朱莉說「我都不敢照鏡子，因為你可以看到我的骨頭跑出來。」

最後朱莉真的受不了去拜訪了一位營養學家，於是在接受了第二次手術後體重有明顯的增加，現在每天飲食熱量為5000卡路里，但她卻要服用40種藥物，並患有骨質疏鬆、視力變差和行動不便。朱莉也後悔的坦言，如果可以回到過去，她一定會做其他的選擇。

英國 減肥

延伸閱讀

客留一星負評⋯老闆怒貼「海膽照」喊告！網傻眼：能告啥？

周庭感謝民眾蘋果廣告「藏字」聲援 不忘提醒「撐蘋果」

過世2歲女兒出現在監視器畫面內 母親痛哭：她一定是去天堂

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

相關新聞

女子為變瘦做胃繞道手術 2年後成皮包骨需服40種藥物

女生為了愛美幾乎可以無時無刻減肥，甚至利用極端的方法就是希望能讓自己瘦下來，但這也會造成身體的嚴重負擔。一名來自英國的女子因為體重一度重達20英石（約127公斤），讓她決心做胃繞道手術，但沒想到做完手術後不僅沒有讓她有更好的生活，甚至還需服用40種藥物，讓她一度瀕臨死亡。

拍賣會上運用策略 澳8歲男孩花2千8百萬買下一套公寓

你幾歲買下第一間房呢？澳洲雪梨有位八歲男孩，在拍賣會上擊敗六位競爭者，買下他的一間房子，男孩父親表示，希望兒子透過此收購得熟悉房地產市場，他認為這會增加兒子對房地產的信心，另外六位競爭者不敢相信自己輸給一位年僅八歲的男孩。

女網友「自稱13歲」拐國中少年私奔 警逮人才知她已28歲

日本一名14歲少年在網上認識一名女網友，女網友聲稱自己13歲，兩人相約私奔到旅館開房，少年家人緊急報警，警方循線抓到私奔的兩人。想不到事後調查才發現，女網友已經28歲，比少年大了15歲，見面後少年卻仍從未起疑。

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

揭發事件的日本職業摔角播音員櫻田愛實表示，她早年獨自到東京打拚，並且租屋獨居，但過了一段時間後卻接連發生恐怖怪事，例如電費暴漲，物品離奇亂放，其後浴室更發現不明鞋印。警方到場檢查後，竟發現有人可能躲在她的天花板生活，屋內被安裝了5個竊聽器，櫻田愛實嚇得馬上搬走。

泰國住持偷拍女學生裙底 厚顏辯稱「是為了修行」

泰國東北部孔敬府（Khon Kaen）一名48歲的寺廟住持素里益旺（Thanachai Srisuriyawong，音譯），本月8日因涉嫌趁一名女學生參拜時用手機偷拍對方裙底，遭到警方帶走問話；警方檢查其手機，發現內裡藏有大量女子裙底的相片及影片，惟素里益旺竟辯稱「偷拍是為了修行，用來鍛鍊自身意志力」，歪理令外界嘩然。

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

18公斤的鯖魚竟把人撞死！近日澳洲一名男子在漁船上釣魚時，突然被一條衝出睡水面的大魚擊中胸口死亡，即使被擊中後男子仍然有微弱的呼吸，醫護人員也緊急執行了心肺復甦術，但男子仍回天乏術。

挪威公司發明創新技術 沙漠變耕地僅需7小時

美國媒體8月14日報導，挪威一間公司發明新技術，只需要7小時就可以把沙漠變成能夠耕種的良田。

外國網友瘋傳安娜貝爾「逃走了」？ 收藏者華倫夫婦現身回應

恐怖片中著名的鬼娃「安娜貝爾」驚悚程度令人膽顫心驚，現實生活中的安娜貝爾則是被收藏在靈異研究夫婦華倫（Ed and Lorraine Warren）的「靈異博物館（Occult Museum）」中，不過近來不少國外網友都在網路上瘋傳安娜貝爾逃走的消息，令不少民眾紛紛嚇傻，對此博物館也做出最新說明。

雕像太逼真！妻3年前車禍離世 「睜眼坐沙發」家人以為重生

印度一位女子3年前因車禍身亡，她的丈夫悲痛欲絕，為了完成妻子的夢想，他恢復了妻子生前設計的房屋工程，並與藝術家聯絡設計了一個等比大小的妻子雕像，在歷經11個月的等待後，一家人被雕像逼真的模樣驚呆，許多人看到雕像還誤認為是女子復活。

水族館因疫情關閉 撈出9大箱累積14年許願硬幣救急

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球有不少店家被迫關閉，營運受到重創。美國一家水族館因爲疫情關係關閉了5個月，長期沒有收入、營運受影響，水族館為了能在閉館時間繼續照顧動物，決定從館內一座被民眾當作許願池的瀑布中撈出硬幣，事後館方從中撈出9大箱的硬幣，並表示將在下週公布硬幣的總金額。

熱門新聞

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

才傳吐血 安倍今入院引關注 幕僚：一般健檢

今天開盤前 五件國際事不可不知

泰國住持偷拍女學生裙底 厚顏辯稱「是為了修行」

川普胞弟病逝紐約 推特瘋傳「死神帶錯人」

做空美元 下半年匯市主流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。