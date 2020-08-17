女子為變瘦做胃繞道手術 2年後成皮包骨需服40種藥物

女生為了愛美幾乎可以無時無刻減肥，甚至利用極端的方法就是希望能讓自己瘦下來，但這也會造成身體的嚴重負擔。一名英國女子因為體重一度重達20英石（約127公斤），讓她決心做胃繞道手術，但沒想到做完手術後不僅沒有讓她有更好的生活，甚至還需服用40種藥物，讓她一度瀕臨死亡。

根據《 太陽報 》報導，一名58歲的英國女子朱莉·鄧巴（Julie Dunbar），在20歲時因為體重達到20英石（約127公斤），因此決心砸下1.1萬英鎊（約新台幣42萬）做胃繞道手術，當時她認為手術能夠幫助她減輕體重並改變生活，手術切除了她百分之七十的胃，與幾乎一半的腸子，以為手術後就能迎來嶄新的人生，不料在術後幾小時，朱莉就開始感到腹痛噁心。

朱莉·鄧巴（Julie Dunbar）在20歲時因為體重達到127公斤，因此決心砸下1.1萬英鎊（約新台幣42萬）做胃繞道手術。圖擷自 太陽報

朱莉表示，她以前經常去做水上有氧運動，而且總是節食，但是還是越來越胖，甚至遇到精神健康問題，使她必須服用大量藥物，所以節食對她來說相當不容易，但就算做完手術後，她的腹痛仍持續加重，幾乎每天都在生病，這使她意識到這是身體在發出危險信號。

術後的第二年，朱莉因為營養不良和缺乏維生素導致她失去了三分之二的體重，即使接受六個星期的治療，但她仍因手術遭受嚴重的副作用。朱莉說「我都不敢照鏡子，因為你可以看到我的骨頭跑出來。」

最後朱莉真的受不了去拜訪了一位營養學家，於是在接受了第二次手術後體重有明顯的增加，現在每天飲食熱量為5000卡路里，但她卻要服用40種藥物，並患有骨質疏鬆、視力變差和行動不便。朱莉也後悔的坦言，如果可以回到過去，她一定會做其他的選擇。