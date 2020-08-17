拍賣會上運用策略 澳8歲男孩花2千8百萬買下一套公寓

你幾歲買下第一間房呢？澳洲雪梨有位八歲男孩，在拍賣會上擊敗六位競爭者，買下他的一間房子，男孩父親表示，希望兒子透過此收購得熟悉房地產市場，他認為這會增加兒子對房地產的信心，另外六位競爭者不敢相信自己輸給一位年僅八歲的男孩。

根據《每日郵報》報導，八歲的邁克爾（Michael Hamdan）在上週六（15日）買下他的第一套房子，他以97萬美元（約新台幣2千8百萬元）買下一套公寓，公寓內有五間套房，目前他與父親打算重新裝潢並出租此屋。

銷售代理人馬克（Mark Saleh）表示，另外六名註冊競標者對邁克爾參加拍賣感到震驚，邁克爾採用「降低出價速度」策略，成功得標此房子，這也是從事房地產開發商的父親教給他的。由於邁克爾年齡太小，這筆交易由父親幫他完成，他的父親希望邁克爾透過參與收購，了解當地的房地產市場。