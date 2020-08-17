女網友「自稱13歲」拐國中少年私奔 警逮人才知她已28歲

日本一名14歲少年在網上認識一名女網友，女網友聲稱自己13歲，兩人相約私奔到旅館開房，少年家人緊急報警，警方循線抓到私奔的兩人。想不到事後調查才發現，女網友已經28歲，比少年大了15歲，見面後少年卻仍從未起疑。

根據《神戶新聞》報導，日本兵庫縣一名14歲的國中少年，在網路上認識了一名女網友，對方聲稱自己13歲，因此兩人陷入愛河，相約私奔。

豈料該名女網友其實是一名28歲的上班族，在去年8月於網上認識了少年，為了與他發展感情，才會謊稱自己僅13歲。兩人私奔後相約神戶市內一間旅館，也發生了關係，少年家人則對此事完全不知情。

今年1月中旬時，少年在家中留下一張紙條，寫著「我想跟她在一起」，接著便離家出走，少年家人發現後緊急報警，警方循線找到私奔的兩人，由於女子違反青少年愛護條例，因此當場將她逮補。不過該女比少年大了15歲一事，少年卻從未起疑，令警方相當不解。