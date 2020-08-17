快訊

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

白俄羅斯天下圍城! 普丁「口頭支援」歐洲最後獨裁者

女網友「自稱13歲」拐國中少年私奔 警逮人才知她已28歲

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友拐騙少年私奔。 圖／pixabay
女網友拐騙少年私奔。 圖／pixabay

日本一名14歲少年在網上認識一名女網友，女網友聲稱自己13歲，兩人相約私奔到旅館開房，少年家人緊急報警，警方循線抓到私奔的兩人。想不到事後調查才發現，女網友已經28歲，比少年大了15歲，見面後少年卻仍從未起疑。

根據《神戶新聞》報導，日本兵庫縣一名14歲的國中少年，在網路上認識了一名女網友，對方聲稱自己13歲，因此兩人陷入愛河，相約私奔。

豈料該名女網友其實是一名28歲的上班族，在去年8月於網上認識了少年，為了與他發展感情，才會謊稱自己僅13歲。兩人私奔後相約神戶市內一間旅館，也發生了關係，少年家人則對此事完全不知情。

今年1月中旬時，少年在家中留下一張紙條，寫著「我想跟她在一起」，接著便離家出走，少年家人發現後緊急報警，警方循線找到私奔的兩人，由於女子違反青少年愛護條例，因此當場將她逮補。不過該女比少年大了15歲一事，少年卻從未起疑，令警方相當不解。

私奔 神戶 日本

延伸閱讀

全家福笑開懷…門邊驚見「黑髮幽靈」直盯！母嚇壞急搬家

男生開車技術好會加分嗎？ 女孩揭「唯一關鍵」：絕不能雷

iPhone聽筒上的「神秘黑點」是啥？ 她揭答案加碼另個隱藏小孔用途

是「神人」或「奧客」？ 他成功用內用優惠價拗炸雞外帶惹議

相關新聞

拍賣會上運用策略 澳8歲男孩花2千8百萬買下一套公寓

你幾歲買下第一間房呢？澳洲雪梨有位八歲男孩，在拍賣會上擊敗六位競爭者，買下他的一間房子，男孩父親表示，希望兒子透過此收購得熟悉房地產市場，他認為這會增加兒子對房地產的信心，另外六位競爭者不敢相信自己輸給一位年僅八歲的男孩。

女網友「自稱13歲」拐國中少年私奔 警逮人才知她已28歲

日本一名14歲少年在網上認識一名女網友，女網友聲稱自己13歲，兩人相約私奔到旅館開房，少年家人緊急報警，警方循線抓到私奔的兩人。想不到事後調查才發現，女網友已經28歲，比少年大了15歲，見面後少年卻仍從未起疑。

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

揭發事件的日本職業摔角播音員櫻田愛實表示，她早年獨自到東京打拚，並且租屋獨居，但過了一段時間後卻接連發生恐怖怪事，例如電費暴漲，物品離奇亂放，其後浴室更發現不明鞋印。警方到場檢查後，竟發現有人可能躲在她的天花板生活，屋內被安裝了5個竊聽器，櫻田愛實嚇得馬上搬走。

泰國住持偷拍女學生裙底 厚顏辯稱「是為了修行」

泰國東北部孔敬府（Khon Kaen）一名48歲的寺廟住持素里益旺（Thanachai Srisuriyawong，音譯），本月8日因涉嫌趁一名女學生參拜時用手機偷拍對方裙底，遭到警方帶走問話；警方檢查其手機，發現內裡藏有大量女子裙底的相片及影片，惟素里益旺竟辯稱「偷拍是為了修行，用來鍛鍊自身意志力」，歪理令外界嘩然。

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

18公斤的鯖魚竟把人撞死！近日澳洲一名男子在漁船上釣魚時，突然被一條衝出睡水面的大魚擊中胸口死亡，即使被擊中後男子仍然有微弱的呼吸，醫護人員也緊急執行了心肺復甦術，但男子仍回天乏術。

挪威公司發明創新技術 沙漠變耕地僅需7小時

美國媒體8月14日報導，挪威一間公司發明新技術，只需要7小時就可以把沙漠變成能夠耕種的良田。

外國網友瘋傳安娜貝爾「逃走了」？ 收藏者華倫夫婦現身回應

恐怖片中著名的鬼娃「安娜貝爾」驚悚程度令人膽顫心驚，現實生活中的安娜貝爾則是被收藏在靈異研究夫婦華倫（Ed and Lorraine Warren）的「靈異博物館（Occult Museum）」中，不過近來不少國外網友都在網路上瘋傳安娜貝爾逃走的消息，令不少民眾紛紛嚇傻，對此博物館也做出最新說明。

雕像太逼真！妻3年前車禍離世 「睜眼坐沙發」家人以為重生

印度一位女子3年前因車禍身亡，她的丈夫悲痛欲絕，為了完成妻子的夢想，他恢復了妻子生前設計的房屋工程，並與藝術家聯絡設計了一個等比大小的妻子雕像，在歷經11個月的等待後，一家人被雕像逼真的模樣驚呆，許多人看到雕像還誤認為是女子復活。

水族館因疫情關閉 撈出9大箱累積14年許願硬幣救急

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球有不少店家被迫關閉，營運受到重創。美國一家水族館因爲疫情關係關閉了5個月，長期沒有收入、營運受影響，水族館為了能在閉館時間繼續照顧動物，決定從館內一座被民眾當作許願池的瀑布中撈出硬幣，事後館方從中撈出9大箱的硬幣，並表示將在下週公布硬幣的總金額。

女子收到「超狂駕照」照片曝光 網笑：臨檢肯定不會過

民眾申辦護照、身分證、健保卡都需要一張大頭照，以便緊急時刻能用來核對身分，但有名美國女子日前拿到新駕照卻滿頭問號，因為大頭像並非本人，而是「一張藍色椅子」，照片在網上曝光，讓眾多網友笑翻。

熱門新聞

才傳吐血 安倍今入院引關注 幕僚：一般健檢

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

挪威公司發明創新技術 沙漠變耕地僅需7小時

今天開盤前 五件國際事不可不知

繼封殺TikTok、WeChat後 川普下個目標會是阿里巴巴？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。