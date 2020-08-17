快訊

健康亮紅燈？日媒報導安倍晉三吐血 幕僚今回應

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

香港01 / 向樂高
日女星家中天花板藏陌生人居住。圖片來源／ twitter
日女星家中天花板藏陌生人居住。圖片來源／ twitter

在第92奧斯卡頒獎禮上破天荒獲最佳電影獎的韓國電影《寄生上流》（Parasite），講述大戶人家屋子的地下室竟然有暗裏棲身，現實中日本竟揭發有類似情節的真人真事！揭發事件的日本職業摔角播音員櫻田愛實表示，她早年獨自到東京打拚，並且租屋獨居，但過了一段時間後卻接連發生恐怖怪事，例如電費暴漲，物品離奇亂放，其後浴室更發現不明鞋印。警方到場檢查後，竟發現有人可能躲在她的天花板生活，屋內被安裝了5個竊聽器，櫻田愛實嚇得馬上搬走。

29歲的日本聲優櫻田愛實曾在綜藝節目世界上《讓人吃驚的新聞》〈ザ!世界仰天ニュース〉講述該宗可怕經歷。6年前她隻身到東京發展，當時亦有到餐廳打工去維持生計，她租屋獨居，由於早出晚歸，家裏經常都沒有人。

當來到東京第2年，櫻田愛實開始發現所住出現古怪現象，例如電費突然暴漲5倍，她還以為是因為新買的家電耗電量太大，於是注意節約用電，出門前都會拔掉電器的插頭，但電費仍沒有下降。她於是請電工來檢查，之後電費恢復到正常水平，她才慢慢安心下來。

不過，奇怪事仍陸續有來，她發現家中一些東西會突然換了位置，例如她出門前明明會把冷氣遙控器放在牆壁的架，但回家時卻發現遙控器被放在桌上，櫻田愛實檢查家中的每個角落，都不發現有人跡或異樣，但卻解釋不到接二連三的怪事，令她長時間無法安睡。

直至有一次，櫻田愛實出門前明明把廁所清潔乾淨，回家時卻發現地板和浴缸上留下奇怪的鞋印，同時亦發現浴室的天花板有被人移動過的痕跡，她嚇得馬上報警。警員到場調查後，於天花板上找到吃剩的麵包包裝袋，懷疑有人曾住在天花板的空間內。

更可怕的是，警方在屋內找出5個竊聽器，懷疑有神秘人一直監視櫻田愛實的舉動，透過竊聽器得知她不在家，才會潛入其家中。櫻田愛實得知真相後，嚇得馬上搬走，但疑犯至今仍未抓到，而她搬家後再也沒有遇到類似怪事了。

延伸閱讀：

《上流寄生族》真人真事　日本靚女播音員揭屋企廁所天花「住」人

尖沙嘴劏房奇則月租$6500　開放式廁所旁設煮食枱　雪櫃放天花板

文章授權轉載自《香港01》

日本 東京 獨居

延伸閱讀

10年沒聯絡！朋友傳訊要絕交 超瞎理由讓網友怒：有夠不要臉

外送員送餐聽到不明哭聲 循聲竟在垃圾袋內發現剛出生嬰兒

是「神人」或「奧客」？ 他成功用內用優惠價拗炸雞外帶惹議

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

相關新聞

電費暴增、浴室出現不明鞋印 日女星家中天花板竟住陌生人

揭發事件的日本職業摔角播音員櫻田愛實表示，她早年獨自到東京打拚，並且租屋獨居，但過了一段時間後卻接連發生恐怖怪事，例如電費暴漲，物品離奇亂放，其後浴室更發現不明鞋印。警方到場檢查後，竟發現有人可能躲在她的天花板生活，屋內被安裝了5個竊聽器，櫻田愛實嚇得馬上搬走。

泰國住持偷拍女學生裙底 厚顏辯稱「是為了修行」

泰國東北部孔敬府（Khon Kaen）一名48歲的寺廟住持素里益旺（Thanachai Srisuriyawong，音譯），本月8日因涉嫌趁一名女學生參拜時用手機偷拍對方裙底，遭到警方帶走問話；警方檢查其手機，發現內裡藏有大量女子裙底的相片及影片，惟素里益旺竟辯稱「偷拍是為了修行，用來鍛鍊自身意志力」，歪理令外界嘩然。

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

18公斤的鯖魚竟把人撞死！近日澳洲一名男子在漁船上釣魚時，突然被一條衝出睡水面的大魚擊中胸口死亡，即使被擊中後男子仍然有微弱的呼吸，醫護人員也緊急執行了心肺復甦術，但男子仍回天乏術。

挪威公司發明創新技術 沙漠變耕地僅需7小時

美國媒體8月14日報導，挪威一間公司發明新技術，只需要7小時就可以把沙漠變成能夠耕種的良田。

外國網友瘋傳安娜貝爾「逃走了」？ 收藏者華倫夫婦現身回應

恐怖片中著名的鬼娃「安娜貝爾」驚悚程度令人膽顫心驚，現實生活中的安娜貝爾則是被收藏在靈異研究夫婦華倫（Ed and Lorraine Warren）的「靈異博物館（Occult Museum）」中，不過近來不少國外網友都在網路上瘋傳安娜貝爾逃走的消息，令不少民眾紛紛嚇傻，對此博物館也做出最新說明。

雕像太逼真！妻3年前車禍離世 「睜眼坐沙發」家人以為重生

印度一位女子3年前因車禍身亡，她的丈夫悲痛欲絕，為了完成妻子的夢想，他恢復了妻子生前設計的房屋工程，並與藝術家聯絡設計了一個等比大小的妻子雕像，在歷經11個月的等待後，一家人被雕像逼真的模樣驚呆，許多人看到雕像還誤認為是女子復活。

水族館因疫情關閉 撈出9大箱累積14年許願硬幣救急

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球有不少店家被迫關閉，營運受到重創。美國一家水族館因爲疫情關係關閉了5個月，長期沒有收入、營運受影響，水族館為了能在閉館時間繼續照顧動物，決定從館內一座被民眾當作許願池的瀑布中撈出硬幣，事後館方從中撈出9大箱的硬幣，並表示將在下週公布硬幣的總金額。

女子收到「超狂駕照」照片曝光 網笑：臨檢肯定不會過

民眾申辦護照、身分證、健保卡都需要一張大頭照，以便緊急時刻能用來核對身分，但有名美國女子日前拿到新駕照卻滿頭問號，因為大頭像並非本人，而是「一張藍色椅子」，照片在網上曝光，讓眾多網友笑翻。

熱門新聞

靠太近激怒野牛！婦人遭衝撞勾走褲子 下體外露昏迷

漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

健康亮紅燈？日媒報導安倍吐血今去醫院 幕僚：一般健檢

挪威公司發明創新技術 沙漠變耕地僅需7小時

今天開盤前 五件國際事不可不知

影／小狗被飼主關車內差點烤死 勇男砸破車窗解危

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。