漁夫釣魚突被18公斤鯖魚躍出水面擊中胸口 搶救仍不幸身亡

18公斤的鯖魚竟把人撞死！近日澳洲一名男子在漁船上釣魚時，突然被一條衝出水面的大魚擊中胸口死亡，即使被擊中後男子仍然有微弱的呼吸，醫護人員也緊急執行了心肺復甦術，但男子仍回天乏術。

根據《 每日郵報 》報導，澳洲北領地達爾文一名56歲的漁夫，日前在庫倫灣碼頭（Cullen Bay）與家人釣魚時，一條重達40磅（18公斤）的鯖魚突然跳出水面並擊中漁夫的胸部，當下漁夫直接倒地無法呼吸，家人們見狀後便趕緊報警，醫護人員趕到後，漁夫仍有呼吸心跳，但儘管醫護人員緊急搶救，漁夫還是不治身亡。

當地目擊者詹姆斯·克萊恩（James Crane）受訪時表示，當時一條40磅（18公斤）的鯖魚，直接刺入該漁夫的胸口中，造成嚴重的鈍力傷害。北領地警方、消防和緊急部門也在聲明稿中說明，這似乎是一場極其怪異的事件，對船上的民眾和漁夫的家人來說是極大的痛苦，警方也要求大眾尊重漁夫家人的隱私，因此不會進一步做評論。

然而目前漁夫的確切死因尚未公布，但唯一可以確信的是，當時家人在打求助電話時，漁夫仍有在呼吸。