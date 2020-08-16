挪威公司發明創新技術 沙漠變耕地僅需7小時

美國媒體8月14日報導，挪威一間公司發明新技術，只需要7小時就可以把沙漠變成能夠耕種的良田。

美國有線新聞網絡（CNN）14日稱，挪威生物科技公司Desert Control（暫譯：沙漠控制）的團隊3月初前往杜拜後，使用自己研發的技術Liquid Nanoclay（暫譯：液體納米粘土）在沙漠種植西瓜、青瓜及珍珠粟。

研究團隊把液體納米粘土噴到沙或者沙質土壤上，讓它吸附在沙粒上，這樣可以提升沙的保水能力，並為植物補充生存所需的必要養分。他們在5個月後，成功把當地的沙漠變為結滿新鮮蔬果的良田。

公司指出，液體納米粘土可改善原本缺乏營養的沙質土壤，大幅提高其肥沃程度，還可減少一半以上的用水量，最重要的是可以在7小時內把乾旱土地變為耕地。

圖為Desert Control公司網站截圖，對照使用Liquid Nanoclay前和使用後一年的區別。（Desert Control網站）

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文章授權轉載自《香港01》