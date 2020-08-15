雕像太逼真！妻3年前車禍離世 「睜眼坐沙發」家人以為重生

印度一位女子3年前因車禍身亡，她的丈夫悲痛欲絕，為了完成妻子的夢想，他恢復了妻子生前設計的房屋工程，並與藝術家聯絡設計了一個等比大小的妻子雕像，在歷經11個月的等待後，一家人被雕像逼真的模樣驚奇不已，許多人看到雕像還誤認為是女子復活。

根據「太陽報」報導，馬達哈維（Madhavi）3年前被卡車撞擊身亡，雖然車上的2個女兒阿努沙和信德沙順利逃過一劫，但馬達哈維的丈夫什里尼瓦斯（Shrinivas）仍非常傷心。事故發生前，馬達哈維已經設計好一家人的新家，但因為她的突然離世，工程被迫暫停。

馬達哈維的雕像是用矽膠材質打造，相較於蠟像較不易融化。圖擷自 The Sun

什里尼瓦斯為了完成妻子生前的願望，在去年恢復了房屋工程，一家人甚至找了藝術家設計馬達哈維的雕像，準備放在家中，他們提供給藝術家60多個馬達哈維的照片和影片，等待了11個月後終於看到馬達哈維的雕像，她是一個等比例的矽膠複製品，雕像的假髮是用馬達哈維的真髮打造。

什里尼瓦斯說「我非常想念她，我很高興再次跟她在一起，即使是雕像也是如此，我可以為她買紗麗和珠寶。我甚至可以帶她去野餐，因為雕像很容易管理，不需要維護。」