水族館因疫情關閉 撈出9大箱累積14年許願硬幣救急

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球有不少店家被迫關閉，營運受到重創。美國一家水族館因爲疫情關係關閉了5個月，長期沒有收入、營運受影響，水族館為了能在閉館時間繼續照顧動物，決定從館內一座被民眾當作許願池的瀑布中撈出硬幣，事後館方從中撈出9大箱的硬幣，並表示將在下週公布硬幣的總金額。

根據「CBS NEWS」報導，這家位在美國北卡羅萊納州的水族館受疫情影響，從3月17日開始便停止對外開放，但部分館內的工作人員仍必須持續工作，照顧水族館內的所有動物，確保水族館在危急情況緩解後可以重新開放給遊客。長期沒有收入的水族館為維持營運，決定挖出館內許願瀑布累積14年的硬幣。

水族館內的煙山瀑布「Smoky Mountain」長年被遊客當作許願池，往裡面丟硬幣。工作人員近期關閉瀑布，從中撈出100加侖（379公升）的硬幣，工作人員花費4小時將硬幣裝滿9大箱，令不少網友看傻眼，紛紛留言「不知道裡面有多少錢，但這是一個很棒的點子」、「我們貢獻了很多硬幣，我的曾孫很喜歡往裡面丟」、「這就是為何硬幣會短缺的原因」、「應該把硬幣拿去給政府鑑定」、「等不及知道裡面有多少錢」。

水族館事後則在官方臉書發文，表示已將部分硬幣送至本地銀行的自動硬幣櫃檯，下禮拜會向大家公布硬幣的總金額。