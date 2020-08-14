雞肉麵放微波爐7天忘拿 媽曬「驚悚出土照」網笑：變成貓了

在英國大曼徹斯特郡（Greater Manchester），49歲女子桑基（Denise Sankey）上月16日打算使用微波爐，豈料一打開，眼前竟是一團巨大的毛球狀異物，感覺相當噁心；她其後才知原來這是19歲女兒泰勒（Liv Taylor）的「傑作」，約在一星期前，泰勒「叮」了一盤雞肉麵卻忘記拿出來，留在微波爐內終於「等到發霉」。

從桑基上載至Facebook的照片所見，微波爐內拿出來的毛球狀異物上面有大量不明黑點，桑基說，平常甚少使用微波爐，當日打算加熱食物，豈料被眼前事物嚇倒，「那團物體酷似一具灰毛貓的屍體，明顯是嚴重發霉了，雖然沒有發臭，但仍令人非常反胃。」

桑基當日打開微波爐驚見一團巨大毛球狀的異物，從女兒泰勒口中得知原來那是一盤發霉的雞肉麵。圖擷自 《太陽報》

桑基隨即向泰勒查問，才知異物原來是泰勒一周前打算加熱作為下午茶的一盤雞肉麵，只是被遺忘了在微波爐裏，「由於微波爐的門是全黑的，所以在外面看根本難以發現。」桑基最無奈的是無法把微波爐扔掉，因為那是採用嵌入式的，她唯有用漂白水及熱水徹底清洗，「但我至今仍不敢再使用」。

戲稱擔心女兒「嫁不出去」

桑基打趣地說，很擔心如此沒記性的女兒「嫁不出去」，「有人想要收留泰勒嗎？我打算免費將她送去另一個家庭，因為我實在沒辦法應付她了，拜託誰來幫我？不過到現在我還未收到回覆，看來大家也同樣無法忍受她。」

泰勒表示，母親對她的評價有欠公允，「我只不過是一時大意才會忘記了那一盤雞肉麵。她一直說要把我送走給其他人，實在太不公平了」。

延伸閱讀：

【微波爐陷阱】叮水易過熱燙傷點叮最好？必睇微波爐3大安全須知

抗疫時期 帶飯自保？公用微波爐=細菌繁殖場？立即睇清帶飯陷阱！

文章授權轉載自《香港01》