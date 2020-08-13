童半夜直盯房門 父看監視器竟聽到「詭異呢喃聲」

許多人常說，小孩子會看到大人看不到的東西，日前就有一名父親在論壇上上傳一則影片，而在畫面中，可以清楚看見房內的女兒緩緩坐起身來，並朝著門口看了數秒，嚇得他上網發問「有人可以幫我看看到底有什麼問題嗎？」

原PO在reddit的ghost版上發文表示，因為女兒年紀還小，且是獨自在她的房間裡睡覺，因此在房間架設了寶寶監視器，以防意外事件發生。而原PO表示在某日半夜驚醒，習慣性的查看監視器畫面，才發現女兒也被驚醒，並朝著房門口直盯。他更強調女兒的表情就像「有什麼東西在那」。事後檢查影片時，才發現大約在10秒處，有出現詭異敲門聲，嚇得他上網發問「有任何人可以幫我看看到底有什麼問題嗎？」

此影片一曝光，便引起廣大留言回覆，部分網友則表示「好奇怪我聽到兩種不同的聲音，10秒處的聲音是兩個音節的『聽我說』，另一個聲音是在14秒的時候」、「都聽到兩個聲音」、「我不知道聽到什麼，但絕對是兩個音節，像『Baby』這個單字蠻接近的」、「聽起來很像男生的聲音說『聽我說』，然後另一種聲音很像是女性，但這還不確定」。

原PO也在事後補充，隔天詢問女兒記不記得這件事時，女兒則表示自己完全沒有印象。原PO也說明，「只要女兒不會怕就好，不過回想起來對著空氣講話真的滿詭異的」。