童半夜直盯房門 父看監視器竟聽到「詭異呢喃聲」
許多人常說，小孩子會看到大人看不到的東西，日前就有一名父親在論壇上上傳一則影片，而在畫面中，可以清楚看見房內的女兒緩緩坐起身來，並朝著門口看了數秒，嚇得他上網發問「有人可以幫我看看到底有什麼問題嗎？」
原PO在reddit的ghost版上發文表示，因為女兒年紀還小，且是獨自在她的房間裡睡覺，因此在房間架設了寶寶監視器，以防意外事件發生。而原PO表示在某日半夜驚醒，習慣性的查看監視器畫面，才發現女兒也被驚醒，並朝著房門口直盯。他更強調女兒的表情就像「有什麼東西在那」。事後檢查影片時，才發現大約在10秒處，有出現詭異敲門聲，嚇得他上網發問「有任何人可以幫我看看到底有什麼問題嗎？」
此影片一曝光，便引起廣大留言回覆，部分網友則表示「好奇怪我聽到兩種不同的聲音，10秒處的聲音是兩個音節的『聽我說』，另一個聲音是在14秒的時候」、「都聽到兩個聲音」、「我不知道聽到什麼，但絕對是兩個音節，像『Baby』這個單字蠻接近的」、「聽起來很像男生的聲音說『聽我說』，然後另一種聲音很像是女性，但這還不確定」。
原PO也在事後補充，隔天詢問女兒記不記得這件事時，女兒則表示自己完全沒有印象。原PO也說明，「只要女兒不會怕就好，不過回想起來對著空氣講話真的滿詭異的」。
Everyone was asleep in the house, but something told me to check my daughter’s monitor. She was sleeping, then sat up and stared at the door. The background noise is her sleep sounder. Around the 10 second mark there is a strange noise. Can anyone help decipher? from r/Ghosts
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