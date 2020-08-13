扯！英語老師喝醉脫光爬上清邁佛寺 還脫序咆哮惹怒教徒

昨（12）日晚間，泰國一名28歲英語女教師法拉（Farah Haque）喝個大爛醉，居然爬上泰國北部清邁的宗教場所，甚至上演一連串脫序行為，她脫光身上的衣服，不斷朝著路人大喊大叫，最終遭到警方逮捕。

綜合外媒報導，當時路過民眾拍下法拉誇張的行徑，從影片中可見，法拉全身赤裸的坐在扶手上，她手裡拿著啤酒，同時不斷在空中揮動手臂，還不斷向路人大聲咆哮。喝醉的她不斷大喊著「乾杯！」，甚至口出髒話引來民眾的注目，有熱心民眾見狀趕緊上前給她批上一條裙子，想幫她遮掩裸露的身軀，但她還對其發酒瘋。

最終，警方到場將她拘捕，把她帶往當地醫院，待她清醒後由醫生檢查她的心理狀態。據警方透露，法拉是以遊客身分來到泰國，但自4月起便開始從事英文老師的工作。

這件事在當地造成轟動，泰國以信奉佛教為大宗，為數眾多的當地佛教徒感到相當憤怒，他們於事發後開始清理神殿，因法拉脫序的行為被認為是在玷汙佛教徒進行祈禱的神聖場所。