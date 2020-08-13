快訊

政院拍板！18歲「完全成年」 可自辦手機、租屋、結婚

MLB／林子偉敲本季第三安 紅襪反撲未果不敵光芒

扯！英語老師喝醉脫光爬上清邁佛寺 還脫序咆哮惹怒教徒

聯合新聞網 / 綜合報導
日前一名旅居泰國的28歲英語老師喝醉後，竟脫光爬上佛寺，還對路人不斷咆哮，最終遭警方逮捕送往醫院。圖擷自網路影片
日前一名旅居泰國的28歲英語老師喝醉後，竟脫光爬上佛寺，還對路人不斷咆哮，最終遭警方逮捕送往醫院。圖擷自網路影片

昨（12）日晚間，泰國一名28歲英語女教師法拉（Farah Haque）喝個大爛醉，居然爬上泰國北部清邁的宗教場所，甚至上演一連串脫序行為，她脫光身上的衣服，不斷朝著路人大喊大叫，最終遭到警方逮捕。

綜合外媒報導，當時路過民眾拍下法拉誇張的行徑，從影片中可見，法拉全身赤裸的坐在扶手上，她手裡拿著啤酒，同時不斷在空中揮動手臂，還不斷向路人大聲咆哮。喝醉的她不斷大喊著「乾杯！」，甚至口出髒話引來民眾的注目，有熱心民眾見狀趕緊上前給她批上一條裙子，想幫她遮掩裸露的身軀，但她還對其發酒瘋。

最終，警方到場將她拘捕，把她帶往當地醫院，待她清醒後由醫生檢查她的心理狀態。據警方透露，法拉是以遊客身分來到泰國，但自4月起便開始從事英文老師的工作。

這件事在當地造成轟動，泰國以信奉佛教為大宗，為數眾多的當地佛教徒感到相當憤怒，他們於事發後開始清理神殿，因法拉脫序的行為被認為是在玷汙佛教徒進行祈禱的神聖場所。

佛教 泰國

延伸閱讀

活春宮主角出道自稱「余藝小濕妹」？ 陸官方掃黃打臉：假的

買12億超級豪宅屋內竟有塵封30年屍體 警方：要找出兇手很難

125公斤男卡井口無助求援 墜井原因曝「哭笑不得」

沒注意！母用除草機「嘎」一聲輾6歲兒 小腿狂噴血剩半截

相關新聞

影／短腿超萌！俄羅斯寵物貓成IG網紅 圈粉5萬網友

一隻來自俄羅斯的可愛短腳貓「曼徹斯特」（Manchester）現在是擁有超過5萬粉絲的IG網紅。

影／獅子糞便有妙用！ 馬戲團熱銷2千罐賺進意外財

全球新冠疫情延燒，各行各業皆面對挑戰，德國慕尼黑的克朗（Krone）馬戲團突發奇想，靠著出售獅子糞便以降低停業造成的虧損...

扯！英語老師喝醉脫光爬上清邁佛寺 還脫序咆哮惹怒教徒

昨（12）日晚間，泰國一名28歲女英語教師法拉（Farah Haque）喝個大爛醉，居然爬上泰國北部清邁的宗教場所，甚至上演一連串脫序行為，她脫光身上的衣服，不斷朝著路人大喊大叫，最終遭到警方逮捕。

影／超驚險！少女開車遇洪流 走避不及掛「樹上」求援

美國一名18歲少女凱瑟琳在開車前往男友家中時，遇到突如其來的洪水，不但因此受困，最後洪水甚至灌入車中，她只能棄車到路邊的樹上避難，整個驚險的過程都被她拍下來上傳到TikTok，而該影片觀看次數目前已經超過8百萬次。

旅加拿大熊貓因疫情面臨斷糧危機 陸：正辦理回國手續

因新冠肺炎疫情爆發後難以運送足夠鮮竹，加拿大卡爾加里動物園（Calgary Zoo）5月決定，將兩隻大熊貓「二順」和「大毛」送回中國，比兩國協議的時間提前了2年半。 然而因國際旅行受限，兩隻大熊貓如今仍滯留卡爾加里動物園，且正面臨「斷糧」的挑戰。成都大熊貓繁育研究基地10日（周一）表示，基地正在積極辦理這兩隻大熊貓回國的各項手續。

拉斐爾自畫像偷幫自己「整鼻」？3D技術還原真實樣貌

義大利羅馬第二大學（Tor Vergata University of Rome）的研究人員藉由3D重建技術，發現文藝復...

影／野生黑熊討食物！男餵三明治挨批「會害牠被射殺」

美國有一家人日前到馬里蘭州一處偏遠林地度假野餐時，竟遇到閒晃的黑熊跑來蹭飯。只見牠和這一家人同桌，耐心等著花生醬三明治做...

半噸重無牙老鱷魚慘遭斬首、肢解 村民迷信：牠是惡魔化身

印尼邦加－勿里洞省（Bangka Belitung Islands）的卡尤貝斯河（Kayubesi River）原本住著一條長達4.5公尺、重達500公斤的巨型鱷魚，但當地村民認為牠是「惡魔的化身」，上週聚眾合力將其捉住斬首及肢解。對此，動物保育人士曾要求村民將巨鱷屍體交由專家處理，但因村民「太迷信」而遭到拒絕。

買12億超級豪宅屋內竟有塵封30年屍體 警方：要找出兇手很難

12億的豪宅裡竟有躺了30年的屍體！一間位在法國巴黎的超級豪宅，日前在進行房屋修復工作時，意外的在地下室發現一具腐爛屍體，沒想到經過警方調查後發現該屍體應該是在30年前所留下，但由於案件已過多年，要找到嫌犯相當不容易，犯人甚至可能也已死亡。

日本「廢墟感」遊樂園仍對外營業 網大讚：去過超多次

在台灣有許多建築因為年久失修、外觀破敗又長年無人使用，因此就成了「鬼屋」，許多繪聲繪影的傳聞也會因此傳開，當中不乏有醫院、遊樂園和古厝等，甚至還有不少探險者前往試膽。日本就有一間遊樂園，利用其外表滿滿的廢墟感，吸引不少民眾入場體驗，雖然看似是一間廢棄遊樂園，但仍然有在對外營業，曾經去過的民眾更直呼「去玩過超多次！」

飄浮在懸崖峭壁上的舊日本軍碉堡 3年前無意間被人發現

3年前的5月。日本北海道大樹町的當緣川河口附近，在十勝綜合振興局帶廣建設管理部正進行河川巡邏的途中...

還活著？生牛肉砧板上「抽搐」 大媽嚇到不敢煮

馬來西亞一名網民近日在Twitter上傳一段影片，內容驚見一塊生牛肉竟然在砧板上不停抽搐，彷彿擁有生命一般；不少網民均表示畫面太詭異，紛紛直呼「太恐怖了」。

熱門新聞

拜登副手挑賀錦麗是個陷阱 而川普中計了？

「巴菲特指標」閃爍賣出訊號 過往三次破百股市都大跌

南韓明年開始建造第1艘航母 將採購20架美製F-35B戰機

不滿賀錦麗批他抗疫失敗 川普：我們是世界呼吸器之王

「被美國激怒了」環時調查：97%中國網民喊出這一招

彭博：美國擬宣布將境內所有孔子學院列為外國使團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。