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影／超驚險！少女開車遇洪流 走避不及掛「樹上」求援
美國一名18歲少女凱瑟琳（Catherine Ke）在開車前往男友家中時，遇到突如其來的洪水，不但因此受困，最後洪水甚至灌入車中，她只能棄車到路邊的樹上避難，整個驚險的過程都被她拍下來上傳到TikTok，而該影片觀看次數目前已經超過8百萬次。
影片中可以看到，一開始碰到淹水時，凱瑟琳還狀似輕鬆的說著她多討厭在雨中開車，過不久洪水整個淹進來，連帶她的皮包和其他東西被沖走，她才開始驚慌失措。最後只能抱著樹，一臉無奈地等待救援。
凱瑟琳表示，當時視線不太清，導致她誤開入洪水。洪水灌進車內時，她原本就想棄車逃到沒淹水的地方，但水流卻把她帶離街道，最後她只能掛在樹上，並打求救電話等待救援。
她還說，她拍下影片除了想要分享到網上以外，也希望能提供給保險公司，作為理賠的證據。
她在樹上掛了足足50分鐘之後，救援隊嘗試了幾次，終於成功用小船救出凱瑟琳，她只受到一些擦傷，無其他大礙。
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