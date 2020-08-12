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半噸重無牙老鱷魚慘遭斬首、肢解 村民迷信：牠是惡魔化身

香港01 / 李福源
印尼500公斤重鱷魚遭到肢解，且村民要求分開埋葬，牠才不會「復活」。圖擷自YouTube
印尼500公斤重鱷魚遭到肢解，且村民要求分開埋葬，牠才不會「復活」。圖擷自YouTube

印尼邦加－勿里洞省（Bangka Belitung Islands）的卡尤貝斯河（Kayubesi River）原本住著一條長達4.5公尺、重達500公斤的巨型鱷魚，但當地村民認為牠是「惡魔的化身」，上週聚眾合力將其捉住斬首及肢解。對此，動物保育人士曾要求村民將巨鱷屍體交由專家處理，但因村民「太迷信」而遭到拒絕。

當局表示，該條巨鱷估計約有50多歲，牙齒已悉數剝落。當日多名村民前往河邊合力用纏有利刃的大網困住巨鱷，牠不斷用力掙扎，最終筋疲力竭而亡。有目擊者透露，巨鱷曾一度襲擊在場人士，暫時未知有否造成傷亡。

根據影片顯示，村民用推土機將巨鱷運上岸後，沿途有人駕駛電動車護送，場面相當浩大，吸引不少人圍觀。

「身軀分開埋葬才能阻止牠復活」

當地官員朱奈迪（Junaidi）指稱，「村民認為這條巨鱷是惡魔化身，必須將其頭部割下，再與身軀分開埋葬才能阻止牠復活，避免牠化身成惡靈回來尋仇。」

野生動物保育組織負責人加羅（Septian Garo）表示，工作人員曾多次勸村民將巨鱷屍體交給專家處理，但他們認為如果鱷屍被運走，身處的村落會從此被詛咒，因此斷言拒絕，加羅指出，「我們派人與村民商討，希望把巨鱷屍體運到更安全的地方，但他們太迷信了，根本不聽我們的建議」。

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文章授權轉載自《香港01》

印尼 屍體 鱷魚

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