買12億超級豪宅屋內竟有塵封30年屍體 警方：要找出兇手很難

12億的豪宅裡竟有躺了30年的屍體！一間位在法國巴黎的超級豪宅，日前在進行房屋修復工作時，意外的在地下室發現一具腐爛屍體，沒想到經過警方調查後發現該屍體應該是在30年前所留下，但由於案件已過多年，要找到嫌犯相當不容易，犯人甚至可能也已死亡。

根據《 每日郵報 》報導，一間座落在巴黎富人區法布爾聖日耳曼（Faubourg Saint-Germain）街區的超級豪宅，曾經是法國貴族的住所，但自1980年代以來一直都沒有人居住，直到今年歷經15分鐘的競標後，終於在1月時被售出。

買主是一位名叫貝納德·拉方達（Jean-Bernard Lafonta）的投資銀行家，他總共支付了3510萬歐元（約新台幣12億元），幾乎是用原價6倍的價錢得標，不料之後他請維修工人來修復豪宅時，竟在地下室的木板和瓦礫堆底下發現了一具腐爛的屍體。報警後警方便前來調查，發現死者是一名名叫讓-皮埃爾·雷諾（Jean-Pierre Renaud）的流浪漢，死亡年限可追溯到30年前，估計是遭人用刀殺害致死。

警方表示，目前只能夠推斷死者是與附近的住戶打架才會被殺害，但尚不清楚兇手是誰，甚至可能永遠都找不到，因為兇手很有可能也已經過世了。致力於保護當地房屋的負責人薩賓·勒布雷頓（Sabine Lebreton）則提到，現在豪宅的整修工程已全面暫停，也希望警方能盡可能找出兇手。