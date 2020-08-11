日本「廢墟感」遊樂園仍對外營業 網大讚：去過超多次

在台灣有許多建築因為年久失修、外觀破敗又長年無人使用，因此就成了「鬼屋」，許多繪聲繪影的傳聞也會因此傳開，當中不乏有醫院、遊樂園和古厝等，甚至還有不少探險者前往試膽。日本就有一間遊樂園，利用其外表滿滿的廢墟感，吸引不少民眾入場體驗，雖然看似是一間廢棄遊樂園，但仍然有在對外營業，曾經去過的民眾更直呼「去玩過超多次！」

一名日本網友日前在推特（Twitter）中PO文提到，這間廢墟感滿滿的遊樂園名叫「Gamaland」，位於日本茨城縣筑波市的筑波山腳下，樂園裡的遊樂設施都相都破舊，許多電動遊樂設施也都壞了，從照片中可見，多數遊樂設施都已泛黃生銹，加上因為新冠肺炎（COVID-19）疫情期間遊客數量稀少的緣故，看起來就像是廢棄的遊樂園。但即使如此它卻是一間活躍的遊樂園，依然有遊客慕名前往。

多數遊樂設施都以泛黃生銹。圖擷自 Twitter

樂園裡的遊樂設施都相都破舊，許多電動遊樂設施也都壞了。圖擷自 Twitter

根據《 Yahoo! JAPAN 》報導，Gamaland遊樂園大約是在40年前創立，樂園當中一個名為「Gama Cave」的洞穴相當受歡迎，成人只要500日圓（約新台幣138元）的門票就可以進入，兒童票則是200日圓（約新台幣55元）。

報導中提到，雖然遊樂園看起來像是鬼屋，但裡頭的遊樂設施和溜滑梯還是可以使用，只是目前因為新冠肺炎疫情嚴峻，前往遊樂園的遊客人數大幅減少，不過等到疫情趨緩後，還是可以到Gamaland放鬆一下。