快訊

白俄羅斯鎖國鎮壓中! 反對派逃亡...大選作票「獨裁者」引爆革命

黎智英次子黎耀恩、張劍虹遭扣查約36小時 獲准保釋離開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本「廢墟感」遊樂園仍對外營業 網大讚：去過超多次

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一間廢墟感滿滿的遊樂園，吸引不少民眾入場體驗，雖然看似是一間廢棄遊樂園，但仍然有在對外營業。圖擷自Twitter
日本一間廢墟感滿滿的遊樂園，吸引不少民眾入場體驗，雖然看似是一間廢棄遊樂園，但仍然有在對外營業。圖擷自Twitter

在台灣有許多建築因為年久失修、外觀破敗又長年無人使用，因此就成了「鬼屋」，許多繪聲繪影的傳聞也會因此傳開，當中不乏有醫院、遊樂園和古厝等，甚至還有不少探險者前往試膽。日本就有一間遊樂園，利用其外表滿滿的廢墟感，吸引不少民眾入場體驗，雖然看似是一間廢棄遊樂園，但仍然有在對外營業，曾經去過的民眾更直呼「去玩過超多次！」

一名日本網友日前在推特（Twitter）中PO文提到，這間廢墟感滿滿的遊樂園名叫「Gamaland」，位於日本茨城縣筑波市的筑波山腳下，樂園裡的遊樂設施都相都破舊，許多電動遊樂設施也都壞了，從照片中可見，多數遊樂設施都已泛黃生銹，加上因為新冠肺炎COVID-19）疫情期間遊客數量稀少的緣故，看起來就像是廢棄的遊樂園。但即使如此它卻是一間活躍的遊樂園，依然有遊客慕名前往。

多數遊樂設施都以泛黃生銹。圖擷自Twitter
多數遊樂設施都以泛黃生銹。圖擷自Twitter

樂園裡的遊樂設施都相都破舊，許多電動遊樂設施也都壞了。圖擷自Twitter
樂園裡的遊樂設施都相都破舊，許多電動遊樂設施也都壞了。圖擷自Twitter

根據《 Yahoo! JAPAN 》報導，Gamaland遊樂園大約是在40年前創立，樂園當中一個名為「Gama Cave」的洞穴相當受歡迎，成人只要500日圓（約新台幣138元）的門票就可以進入，兒童票則是200日圓（約新台幣55元）。

報導中提到，雖然遊樂園看起來像是鬼屋，但裡頭的遊樂設施和溜滑梯還是可以使用，只是目前因為新冠肺炎疫情嚴峻，前往遊樂園的遊客人數大幅減少，不過等到疫情趨緩後，還是可以到Gamaland放鬆一下。

樂園當中一個名為「Gama Cave」的洞穴相當受歡迎。圖擷自Twitter
樂園當中一個名為「Gama Cave」的洞穴相當受歡迎。圖擷自Twitter

遊樂園 鬼屋 新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

陸075艦試航…陸媒嗆「宜蘭153旅」小心 網酸：只敢打菜兵？

捷運環狀線為何很少人搭？ 網友曝缺點一堆：寧願騎車

半夜別亂跑！醫院無人電梯傳來謝謝 病父見護士來打針就逃

手機容量64G加兩千元升級128G划算嗎？網：擴充記憶卡不能比

相關新聞

買12億超級豪宅屋內竟有塵封30年屍體 警方：要找出兇手很難

12億的豪宅裡竟有躺了30年的屍體！一間位在法國巴黎的超級豪宅，日前在進行房屋修復工作時，意外的在地下室發現一具腐爛屍體，沒想到經過警方調查後發現該屍體應該是在30年前所留下，但由於案件已過多年，要找到嫌犯相當不容易，犯人甚至可能也已死亡。

日本「廢墟感」遊樂園仍對外營業 網大讚：去過超多次

在台灣有許多建築因為年久失修、外觀破敗又長年無人使用，因此就成了「鬼屋」，許多繪聲繪影的傳聞也會因此傳開，當中不乏有醫院、遊樂園和古厝等，甚至還有不少探險者前往試膽。日本就有一間遊樂園，利用其外表滿滿的廢墟感，吸引不少民眾入場體驗，雖然看似是一間廢棄遊樂園，但仍然有在對外營業，曾經去過的民眾更直呼「去玩過超多次！」

飄浮在懸崖峭壁上的舊日本軍碉堡 3年前無意間被人發現

3年前的5月。日本北海道大樹町的當緣川河口附近，在十勝綜合振興局帶廣建設管理部正進行河川巡邏的途中...

還活著？生牛肉砧板上「抽搐」 大媽嚇到不敢煮

馬來西亞一名網民近日在Twitter上傳一段影片，內容驚見一塊生牛肉竟然在砧板上不停抽搐，彷彿擁有生命一般；不少網民均表示畫面太詭異，紛紛直呼「太恐怖了」。

9歲兒救出體重相差45公斤溺水父 發揮「超人力量」受眾人稱讚

9歲男孩竟把與自己相差45公斤的爸爸救上岸！日前一名來自美國佛羅里達（Florida）的男孩，與爸爸在船上享受日光浴時，爸爸一時興起從船上跳入海中，沒想到卻一直都沒有浮上來，男孩眼看不對勁趕緊跳入海中將爸爸救出，並用盡全身力氣，將爸爸拉到岸上。

下棋超燒卡路里！日棋士各個大食怪 將棋傳奇阿公拚到門牙都沒了

別以為下棋不費體力，據說職業棋士如此燒腦一整天會瘦2、3公斤。活躍於日本綜藝節目的80歲將棋界傳奇加藤一二三在60歲左右，成無「齒」之徒，也是拜比賽過程中賣力補充糖分之賜。

60歲婦人竟和30歲女兒看起來像姐妹 連丈夫都認錯鬧笑話

一般人若是到了一定年紀，歲數通常都會直接反映在外表上，但多數女性都希望自己能夠青春永駐。對此，一名來自美國的60歲母親竟能和30歲的女兒看起來像是姐妹，外表幾乎不像是60歲的老婦人，甚至像到連他們的丈夫都感到困惑。

詭異！雷達驚現1985年大阪空難航班 日航致歉是烏龍網友不買單

空難傷亡慘重，往往叫人刻骨銘心。日本航空JL123航班在1985年8月12日發生空難，機上520人死亡，此後日航宣布取消「JL123」編號以示悼念。不過，日媒周三（5日）卻在公開雷達中，發現東京成田機場竟出現「JL123」客機。日航事後解釋，稱事緣於1名維修人員大意輸入該組數字，但網友繼續批評公司，指員工應對空難事故有足夠敏感度

熱門新聞

川普開記者會突然離席 重返後稱有人遭秘勤人員狙擊

37歲家庭主婦竄紅 成為執政26年強人總統最大挑戰

還活著？生牛肉砧板上「抽搐」 大媽嚇到不敢煮

白宮外傳槍響2人送醫 川普記者會一度中斷

不敵連番示威 黎巴嫩內閣總辭

塗抹潤膚霜後點蠟燭 英83歲婦瞬間變「火人」慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。