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飄浮在懸崖峭壁上的舊日本軍碉堡 3年前無意間被人發現

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者日吉健吾、池田良／即時報導
位於日本北海道大樹町，建築在土中的碉堡由於戰後75年間海岸持續受到侵蝕，因此顯露出來，並呈現出彷彿要從懸崖飛出去般，飄在空中的樣子。圖／朝日新聞中文網提供
位於日本北海道大樹町，建築在土中的碉堡由於戰後75年間海岸持續受到侵蝕，因此顯露出來，並呈現出彷彿要從懸崖飛出去般，飄在空中的樣子。圖／朝日新聞中文網提供

3年前的5月。日本北海道大樹町的當緣川河口附近，在十勝綜合振興局帶廣建設管理部正進行河川巡邏的途中，發現到了1座混凝土製的人工建造物。而它是建造於太平洋戰爭末期、隸屬於舊日本軍的「碉堡」。

碉堡是為了保護軍事要地，而將混凝土凝固後所建造而成的小型防禦用陣地。根據町教育委員會指出，1944年以後道內為了防範美軍登陸，而曾建造出了許多碉堡。

海岸在戰後的75年間持續受到侵蝕，原先建在土中的部分也顯露了出來，呈現出彷彿要從懸崖飛出去般的樣子。該座碉堡的形狀宛如梯形，研判寬約5公尺、高約4公尺、深度則約6公尺。

透過小型無人機(Drone)接近靠海的那一側後，混凝土牆上殘留著部份的木框，而四方形的銃眼則彷彿盯著海岸線般地敞開著。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 北海道

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