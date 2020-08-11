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還活著？生牛肉砧板上「抽搐」 大媽嚇到不敢煮

香港01 / 李福源
馬來西亞一位網友在Twitter貼出一段生牛肉在砧板上「抽蓄」的影片，嚇壞眾人。圖擷自Twitter@tterororo
馬來西亞一位網友在Twitter貼出一段生牛肉在砧板上「抽蓄」的影片，嚇壞眾人。圖擷自Twitter@tterororo

馬來西亞一名網民近日在Twitter上傳一段影片，內容驚見一塊生牛肉竟然在砧板上不停抽搐，彷彿擁有生命一般；不少網民均表示畫面太詭異，紛紛直呼「太恐怖了」。

上月31日，名為「@tterororo」的網民在Twitter上傳相關影片，並留言稱他的媽媽當天打算下廚，但就被眼前這塊會「跳動」的生牛肉嚇到不敢下廚；影片中的生牛肉確實相當「生猛」，不停地在抖動抽搐，有如心臟在跳動一樣。

大部份人看後都覺得畫面非常詭異，有人留言回應，「這令人毛骨悚然」、「我看完後全身起雞皮疙瘩，強烈不安」、「你這段片令我不敢再吃肉了」，但也有人仍在開玩笑，表示「感覺這頭牛本來就個性頑皮」。

隨後，有內行網友解謎指稱，片中的牛肉其實沒有問題，只是因為「太新鮮」的緣故才會抖動，原來牛隻被宰殺後，雖然神經系統已經死亡，但神經末梢未死，因此才會出現這種情況，只要再放一段時間，牛肉就不會再跳了。

事後「@tterororo」網友也回覆到，當他的母親將牛肉放回冰箱一段時間後，就再沒有出現「肉跳」的場面。

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文章授權轉載自《香港01》

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