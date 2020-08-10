9歲兒救出體重相差45公斤溺水父 發揮「超人力量」受眾人稱讚

9歲男孩竟把與自己相差45公斤的爸爸救上岸！日前一名來自美國佛羅里達（Florida）的男孩，與爸爸在船上享受日光浴時，爸爸一時興起從船上跳入海中，沒想到卻一直都沒有浮上來，男孩眼看不對勁趕緊跳入海中將爸爸救出，並用盡全身力氣，將爸爸拉到岸上。

根據《 Bay News 》報導，美國佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）的一名9歲男孩阿薩伊·威廉姆斯（Asaih Williams），近日一家五口在奎特沃特海灘（Quietwater）度假，他和爸爸喬什·威廉姆斯（Josh Williams）一同坐船欣賞日落，媽媽和妹妹則在岸上休息。當時船隻駛入聖羅莎海灣（Santa Rosa Sound）時，爸爸突然一時興起跳入水中，但爸爸未曾接受過任何正規游泳或救生員訓練，因此在海中許久都沒浮上來，最後只有背部露出水面卻無法翻身。

阿薩伊眼看爸爸有危險，立刻跳進海中將爸爸救上岸，儘管兩人之間的體重相差100磅（45公斤），但阿薩伊還是發揮了「超人的力量」，將爸爸翻過身來防止他溺水，最終阿薩伊總算將爸爸拉上岸並送往醫院救治，經檢查後喬什的脖子不幸骨折，因此接受了骨科矯正手術。

阿薩伊的媽媽表示，好在喬什的傷勢不重，而且恢復的很快，目前也不需要坐輪椅，但他仍在努力恢復手臂和腿部的知覺。事發後，儘管阿薩伊沒有受過任何救生訓練，但卻在關鍵時刻勇敢的將父親救出，因此受到眾人英雄般的稱讚。