60歲婦人竟和30歲女兒看起來像姐妹 連丈夫都認錯鬧笑話

一般人若是到了一定年紀，歲數通常都會直接反映在外表上，但多數女性都希望自己能夠青春永駐。對此，一名來自美國的60歲母親竟能和30歲的女兒看起來像是姐妹，外表幾乎不像是60歲的老婦人，甚至像到連他們的丈夫都感到困惑。

根據英國《 每日郵報 》報導，兩名分別生活在美國佛羅里達州（ Florida ）和紐約州（New York）的60歲道恩（Dawn Hubsher）和30歲雪兒（Cher Hubsher）看起來像是雙胞胎姐妹，但實際上兩人是對母女。

兩人經常在IG上發布生活照，因太過相像吸引了超過7萬名粉絲追蹤，兩人先前還因太過相似的外觀騙過了家人和朋友。雪兒表示，有一次她和母親穿著同樣的衣服，丈夫剛好從背後打招呼「因為他把媽媽認成了我，還拍了媽媽的屁股，鬧了個大笑話。」

兩人經常在IG上發布生活照，因太過相像吸引了超過7萬名粉絲追蹤，兩人先前還因太過相似的外觀騙過了家人和朋友。圖擷自 每日郵報

雪兒解釋，她15歲時就時常被旁人認為和母親很相似，隨著年紀漸長，她也和母親成為了好朋友，甚至還會一起去參加單身派對。從外表來看，道恩真的不像是60歲的婦人，不管是身形、外表還是儀態，乍看之下就像是30出頭的年輕女性。

近日母女倆還發行新書《 永遠的羈絆（A Bond That Lasts Forever） 》，書中記載了她們的人生旅程，以及關於如何建立夢想中的母女關係，和來之不易的智慧。現年60歲的道恩也分享了自己如何保持美貌和年輕活力的秘訣，也引來不少粉絲的效法。