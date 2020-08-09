詭異！雷達驚現1985年大阪空難航班 日航致歉是烏龍網友不買單

空難傷亡慘重，往往叫人刻骨銘心。日本航空JL123航班在1985年8月12日發生空難，機上520人死亡，此後日航宣布取消「JL123」編號以示悼念。不過，日媒周三（5日）卻在公開雷達中，發現東京成田機場竟出現「JL123」客機。日航事後解釋，稱事緣於1名維修人員大意輸入該組數字，但網友繼續批評公司，指員工應對空難事故有足夠敏感度。

日航JL123空難發生於1985年8月12日，當天客機由東京羽田機場飛往大阪伊丹機場，因起飛後12分鐘機艙爆炸，機尾液壓系統受損。機師安排緊急降落，但客機在32分鐘後失控撞山，機上520人死亡，4人生還，為全球牽涉單一飛機死傷人數最多的事故。

經調查後，意外被指與1978年磨地事故有關，肇事客機疑因維修失誤，導致金屬疲勞並觸發空難，日航也宣布永久註銷「JL123」航班編號。因為臨近空難35年周年，有人周三在公開雷達航班資訊中，竟發現「JL123」編號在成田機場停留約半小時，翌日改為「JL711」飛往新加坡。

事件引來猜測，甚至出現與靈異相關的傳聞。日航後來解釋，事件只屬設置航班編號失誤，由於客機在機場保養維護時，需任意設定一組數字暫代航班編號，工作人員便輸入「0123」，引發事件。日航強調純屬意外，並就引起騷動向公眾致歉，承諾將制定設置航班編號的規則。

雖然日航已致歉，但不少網友批評公司員工培訓不足，認為事件反映員工欠缺對重大空難的敏感度，質疑公司內部「是不是愈來愈少人記得那宗事故了」。

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文章授權轉載自《香港01》