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時空旅人4 ni？男子狂買25張同號彩券 爽中370萬

聯合新聞網 / 綜合報導
彩券示意圖。 圖／pixabay
彩券示意圖。 圖／pixabay

你相信冥冥之中天註定嗎？前陣子的威力彩熱潮掀起全民買彩券的運動，每家彩券行都大排長龍，人人都做著一夜之間發大財的美夢。而許多人這輩子可能一次樂透都中不了，但也有人天生就是帶財運，竟然還可以瞬間就「中25次」！

最近美國有一位名叫哈靈頓（Raymond Harrington）男子，以每張一美元的價格，一口氣連買了25張相同號碼的彩券，結果真的得到幸運女神的眷顧，讓獎金翻了25倍，一口氣抱回12萬5千美元（約新台幣370萬元）！

哈靈頓表示，「當時腦袋裡好像有什麼東西告訴我要買25次」，而他也就真的買了，沒想到竟然中了大獎。而他目前的規劃是將這筆錢，用來支付兩個孩子的大學學費。

對此鄉民們也紛紛表示不可思議，懷疑根本是穿越時空來的，「感覺很時空旅人，這個金額也不會有人懷疑、也不會有生命危險」、「時空管理局該出動了」、「根據時空法你被捕了」、「不要偷抄台彩劇本好嗎？」、「看就知道是25人合購，又被吞了」。

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