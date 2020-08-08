時空旅人4 ni？男子狂買25張同號彩券 爽中370萬
你相信冥冥之中天註定嗎？前陣子的威力彩熱潮掀起全民買彩券的運動，每家彩券行都大排長龍，人人都做著一夜之間發大財的美夢。而許多人這輩子可能一次樂透都中不了，但也有人天生就是帶財運，竟然還可以瞬間就「中25次」！
最近美國有一位名叫哈靈頓（Raymond Harrington）男子，以每張一美元的價格，一口氣連買了25張相同號碼的彩券，結果真的得到幸運女神的眷顧，讓獎金翻了25倍，一口氣抱回12萬5千美元（約新台幣370萬元）！
哈靈頓表示，「當時腦袋裡好像有什麼東西告訴我要買25次」，而他也就真的買了，沒想到竟然中了大獎。而他目前的規劃是將這筆錢，用來支付兩個孩子的大學學費。
對此鄉民們也紛紛表示不可思議，懷疑根本是穿越時空來的，「感覺很時空旅人，這個金額也不會有人懷疑、也不會有生命危險」、「時空管理局該出動了」、「根據時空法你被捕了」、「不要偷抄台彩劇本好嗎？」、「看就知道是25人合購，又被吞了」。
Most people don't win the lottery even once, so could you imagine winning 25 times? That’s exactly what Raymond Harrington of #VirginiaBeach did in the @VirginiaLottery’s Pick 4 game! 🤑 https://t.co/cpABCvWrUw— WTKR News 3 (@WTKR3) August 6, 2020
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