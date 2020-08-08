「眼睛長在嘴巴內」印度山羊被膜拜 當地人稱：帶來好運繁榮

在教育不普及的鄉村，民眾可能會對未知奇特的人事物產生敬畏之心，但這些現象往往能用科學或醫學解釋。印度穆扎夫法爾普爾（Muzaffarpur）最近有一隻山羊出生，牠天生沒有鼻子、眼睛長在嘴巴內。當地村民認為牠是上帝的奇蹟，可以帶來好運、繁榮，因此向山羊膜拜、祈禱。

根據「每日郵報」報導，這隻山羊剛出生時就沒有鼻子、眼睛長在嘴巴內，奇特的模樣吸引當地村民圍觀。山羊主人表示「自從小羊出生以來，人們就開始湧入我的房子，想膜拜牠，但我們都拒絕了，因為小羊身體狀況仍然危急」。在印度任何動物出生時只有一隻眼睛的話，都會被視為神聖的，當地村民表示「我還沒有見過像這樣奇特的東西，只有聽聞過，上帝知道這是什麼」。

事實上，這種情況在醫學上被稱為獨眼畸形(cyclopia)，因為中樞神經系統發育異常，導致前腦發育畸形。通常患有此症狀的物種鼻子的位置、形狀是畸形的，本來正常的眼球只剩一個，沒有睫毛、眼皮。這些物種壽命通常不長， 印度阿薩姆邦2017年曾出現一隻獨眼山羊，雖然被當地村民膜拜，但山羊活了一個多禮拜就死亡了。