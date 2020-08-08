德國男天體浴做一半筆電被搶 秒上演「裸男追野豬」

社群網站上最近瘋傳一張「裸男追野豬」的照片，這逗趣的畫面，其實是發生在德國首都柏林大區的魔鬼湖（Teufelssee）湖畔。事發時，這名男子在做「天體日光浴」，野豬卻突然接近，搶走他放著筆電的袋子，於是男子才會拼命追著野豬跑。

魔鬼湖是個著名的「天體文化區」，崇尚自然主義的德國人們會聚集在此曬裸體日光浴。根據拍攝者Adele Landauer所言，當野豬帶著兩個寶寶出現時，現場也有許多人正在做天體浴，但牠們卻如入無人之境，默默從一個正在游泳的男人包包中找出一塊披薩，「隨後，牠們決定找個甜點來吃」。

於是野豬看上了一個黃色手提袋，迅速衝過去將它叼走。而不巧這手提袋裡放的是一台筆電，於是手提袋的主人也顧不上是否裸體，馬上起來專注地追著野豬跑。當他成功拿著黃色手提袋回來時，全場都在為他鼓掌。

Adele Landauer拍下這一系列照片，並且拿給該男子看，他當場大笑，並且同意她將這些照片PO上網。

根據《BBC》報導，由於新冠肺炎的關係，人們減少外出活動，使得許多野生動物頻繁出現在人們生活的區域，前幾天才有一則報導指出，柏林有隻大膽的野生狐狸偷走十幾個人放在戶外的鞋子。