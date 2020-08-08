樹上長出餅乾？日本驚現「野生OREO」官方也貼文回應

OREO算是我們的老朋友了，鬧出過很多花樣。但不管怎麼說，應該沒有人懷疑過它的本質：工業化流水線生產出來的餅乾。只是最近一位日本網友@ももりん放出的OREO照片，卻著實讓上萬人震驚了一下。

由於討論過於火熱，OREO官方還親自在推特上PO文撇清關係，貼出一張OREO餅乾的照片指：「這才是真正的OREO餅乾」。

圖取自OREO官方推特

所以，這到底是個什麼鬼東西？據拍下照片的日本老哥表示，它其實是一種真菌，學名叫木蹄層孔菌，主要分布在歐洲，亞洲，非洲和北美等多處地方。有趣的是，別看這東西長得一臉餅乾樣，人畜無害，但其實它是類似森林殺手一樣的存在。

一般情況，這種真菌會生長在樹木受傷受損的地方，從傷口處進行感染。這期間它會加速樹木的腐爛，讓樹木提前死亡。樹木死亡之後，它還能從寄生者轉變成分解者，將大樹的屍體統統分解。是不是很刺激，從傷口入侵，再加速死亡，最後分解屍體，恐怖片也不過如此。

當然，這種木蹄層孔菌也不是一個徹頭徹尾的反派。有些地區的林場管護人員就會選擇利用這樣的特性，來盡快分解一些本身就不可用的木材。同時，從它身上還能提取出一種名叫火絨的特殊物質。古游牧民通常會拿這種火絨來生產上衣褲子、帽子手套這些日常穿著的衣物．直接點燃，還能保持燃燒狀態幾個小時不滅，野外求生的好寶貝．真是實力兼顧兩層重要身份，一面是樹木的死神，一面是古人的福音。

值得一提的是，這種木蹄層孔菌生長形態也有很多，有的像扇貝；年長一些之後，會逐漸長得像馬蹄；還有的像是樹木成了精，長出了一張嘴。

木蹄層孔菌。圖取自YouTube

而這次火遍社交媒體的OREO形態，其實算場意外。因為這是一株腐爛的木蹄層孔菌，腐爛後表面顏色變深，趨近於黑色，才有如此的效果。道理大家都懂，但也有網友不接受這樣的結果，一口咬定這就是野生OREO。

延伸閱讀：

日本另類朱古力：孤獨詩歌口味 KitKat壽司 還有地鐵站牆紋造型

日本超人氣「治癒系多士」 方包當畫板 保證每天早上元氣滿滿

文章授權轉載自《香港01》