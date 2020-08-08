防疫升級！薩莉亞推奇招 用餐巾紙「戴口罩也能吃飯、聊天」

日本新冠肺炎疫情蔓延，昨日確診1584例，又再創單日新高，東京都知事小池百合子也表示今年是「特別的夏天」呼籲民眾暑假和節慶期間，克制出遠門旅遊及返鄉，為了防疫，知名餐飲業者日本薩莉亞利用餐巾紙，在短短的秒數內可以折出類似門簾結構的口罩，盼有效在進食間隔絕病毒傳播。

為了消除日本民眾外出用餐的不安感，日本餐飲業者薩莉亞開發出一種讓客人戴著口罩也能吃飯的新措施，把自己的口罩對折後，再用餐巾紙蓋在口罩的表面上，因為對折的口罩仍罩住鼻子，而嘴巴部份上面只是蓋著紙巾，和臉還是有存在一定空間，所以可以戴著口罩繼續享用食物，雖然還沒有進行有效防止感染的科學驗證。

業者表示，因為受到新冠肺炎影響，來客用餐的客人持續減少，加上近來日本疫情不斷擴大，擔心客人會不敢出門到店用餐，所以才想出這種辦法，餐巾紙易於製造，成本低廉，讓客人能夠方便進食以及談話，若真的能達到減少病毒傳播機會，可望有效吸引顧客，目前口罩餐巾紙預計在8月底於店面推出。