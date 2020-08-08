超高速鏡頭拍攝「水底開槍」千倍慢速回放看子彈神奇一刻
天下武功，唯快不破，再強的身手遇上子彈或許都只能投降認輸。專門以高速攝影機拍攝高速一刻，然後慢速回放的「The Slow Mo Guys」就曾試過在水中開槍，拍下子彈射出時的神奇一刻！
The Slow Mo Guys在短片中拿起手槍之後，就跳到水池中開槍，以超過每秒2.7萬幀數（FPS）進行拍攝，幾乎等同現實生活中慢1000倍的速度。開槍之後子彈從槍口快速發射之際，槍口位置先是爆出一團黑色氣泡，子彈向前的時候亦都留下一條長形白色氣泡。兩團氣泡擴散一會兒後就縮小，之後又擴散，重覆數次後再化整為零。
The Slow Mo Guys亦試過以其他手槍做同樣的測試，不過效果差不多，同樣出現兩團氣泡擴散後縮小又擴散的過程。
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文章授權轉載自《香港01》
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