半島千金與愛貓共住雙層豪宅 高級生活網驚呼：比貓還不如

半島酒店集團董事的23歲千金Julia，先前在日本節目上公開招募身家9兆日圓（約新台幣2.49兆）的男朋友，其愛錢如命的性格引來網友熱烈討論。最近她又再次在電視亮相，分享與3隻愛貓共居東京雙層豪宅的日常，貓咪們擁有專屬房間和LV名牌的睡窩，只吃最高級食材，奢華程度令人嘆為觀止。

23歲的Julia Colfer的父親是半島酒店集團的董事成員，先前她在日本節目中公開位於香港加多利山5000呎豪宅，並公開招「9兆日圓身家」男朋友，被網友封為愛錢如命的富家女。

雖然Julia愛錢，但她可是忠實貓奴，日前她在日本節目《今夜くらべてみました》，分享與3隻愛貓共居東京雙層豪宅的生活日常，她的貓咪擁有專屬房間、只吃高級鮪魚和鰹魚乾，睡覺地方則是LV行李箱，也訂製柏金包當愛貓外出專用袋，奢華程度令主持人目瞪口呆，紛紛驚呼「我連貓都不如！」

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文章授權轉載自《香港01》