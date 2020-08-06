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女傭將口罩塞褲襠再放回 雇主險聞「原味」網傻眼：太噁心
印尼政治人物兼演員普爾諾莫（Eko Hendro Purnomo）在社交平台公開監視器畫面，只見一名女傭在打掃客廳時，將一片口罩塞進褲襠靠近下體部位，然後裝作若無其事把口罩放回盒子內，噁心行徑讓人看傻了眼。
普爾諾莫將影片上傳到Instagram，涉事女傭當天在客廳整理茶几，趁無人注意拿起一片口罩塞入褲檔內近下體位置，雇主隨後走進客廳，女傭見狀立即佯裝在整理沙發上的坐墊，直到雇主離開，她才從褲檔內掏出口罩，放回盒內裝作是全新的。
普爾諾莫表示，不清楚女傭的動機，但已將懷疑被污染的口罩丟掉，「他提醒民眾務必要小心身邊人是否精神出現問題」。女傭的噁心行為遭到網友撻伐，「幸好有安裝監視器，現在證據確鑿建議報警」、「老闆好心給妳工作，結果竟遭恩將仇報」、「這女傭心腸也太惡毒了」、「建議送去看精神科」，但也有人認為「可能是女傭平日受氣太多，因而用這種方法報復」。
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文章授權轉載自《香港01》
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